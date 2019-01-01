بويت يدعم ترشيح فان دايك لجائزة لاعب الموسم في البريميرليج

المدرب يكشف كذلك عن قرب برايتون من ضم اللاعب عام 2013

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوستافو بويت دعمه للمطالب بترشيح فيرجيل فان دايك لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، موضحًا أنه يستحق الجائزة رغم أنهم اعتادوا منحها لأصحاب المهام الهجومية.

ويحظى المدافع الهولندي بموسم رائع مع ليفربول، إذ يقوده بنجاح في صراعه المشتعل مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج، وقد ترك بصمته الهائلة على دفاعه الذي يُعد الأفضل في البطولة باستقباله 15 هدفًا فقط.

بويت قال لجول عن رأيه في موسم اللاعب "أتفق مع النقاد الذي يرونه مرشحًا كبيرًا لجائزة لاعب الموسم في البريميرليج هذا العام. عادة لا نحب اختيار المدافعين لكني أعتقد أن الوقت مناسب لاختياره. لقد كان استثنائيًا".

المدرب الأوروجواياني كشف عن متابعته لفان دايك خلال فترة عمله مع برايتون عام 2013، مضيفًا حول الأمر "لقد ذهبت إلى جرونينجن لمشاهدته، سافرنا إلى هولندا لمشاهدة مباراة له وقد كان رائعًا، كان يفعل كل شيء بمنتهى السهولة".

"كان هذا بعد موسمنا الأول في التشامبيونشيب، كان سيكلفنا 3 ملايين يورو ولم نستطع دفعها لأننا كنا قد انتقلنا لملعب آميكس ولدينا الكثير من النفقات، كنا قريبين لكن الأمر لم يكن ممكنًا".

"لم أندهش حين انتقل إلى سلتيك، صدمت قليلًا حين ذهب إلى ساوثامبتون ثم إلى ليفربول، لكنه كان يمتلك كل الإمكانيات اللازمة. شاهدناه لمدة ساعة ونصف أنا ومساعدي ماوريتسيو تاريكو، وقلنا بعدها أن انضمامه لنا سيكون مذهلًا".

أتم بويت مؤكدًا أن أداء فان دايك المذهل هذا الموسم لم يُفاجئه، فالأمر كان واضحًا من خلال إمكانياته وقوته، موضحًا أن اللاعبين الهولنديين يمتازون بالمهارة لكنه يمتلك أيضًا القوة البدنية والجسدية، كما أشاد بمسيرة اللاعب وتطورها خطوة بخطوة وهو ما ساهم في أن يصل لمستواه الحالي.