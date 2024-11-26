فان دايك: لا أشعر بالرغبة في الانتقام من ريال مدريد.. وما حدث "أحبطني"!

ماذا قال النجم الهولندي؟

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنه "لا يشعر بالرغبة في الانتقام"، خلال مواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، علمًا بأن النادي الإنجليزي يحتل صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما يأتي الميرنجي في المركز 18 برصيد 6 نقاط.

ويعد العملاق الإسباني بمثابة العقدة لليفربول، الذي لم يتمكن من الفوز عليه في آخر 8 مواجهات، حيث حقق التعادل مرة واحدة فقط وخسر نهائيين لدوري أبطال أوروبا وتم إقصاؤه مرتين من ثمن وربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فان دايك، في تصريح لصحيفة "ليفربول إيكو": "لأكون صريحًا، لا أحتاج إلى شعور بالانتقام لأكون مستعدًا، لكنها دوري أبطال أوروبا، إنها مباراة كبيرة، ومواجهة جميلة جدًا للجماهير المحايدة ونريد أن نحقق الفوز".

وأتم: "لم أهزم ريال مدريد من قبل، هذا رقم محبط، لذلك علينا أن نتعافى ونكون مستعدين لهذه المباراة (لإنهاء اللعنة)".