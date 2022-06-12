فان خال يقلل من البرازيل ويؤكد: لدي حساب لأسويه مع الأرجنتين!

تصريحات قوية من المدير الفني لمنتخب هولندا قبل مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

قلل لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا من قوة منتخب البرازيل خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا أن "السيليساو" فريق يعتمد فقط على سرعة المرتدات.

تصريحات فان خال جاءت بعد فوز البرازيل العريض على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في دور الستة عشر من منافسات مونديال قطر، حيث أكد أن الفريق الآسيوي كان صاحب المبادرة خلال المباراة.

وقال فان خال في تصريحات أمام شبكة "NOS" الهولندية: "قرأت في وسائل الإعلام أن منتخب البرازيل كان متألقًا في المباراة، لكن هذا كان مجرد فريق يلعب على المرتدات، كوريا الجنوبية كان يهاجم فقط".

طريق البرازيل يتقاطع مع طريق هولندا، حيث إذا نجح المنتخبان أمام كرواتيا والأرجنتين على الترتيب، سيتواجهان في نصف نهائي كأس العالم 2022.

لكن فان خال قرر التركيز أولًا على مواجهة الأرجنتين، وخطورة القائد ليونيل ميسي، حيث قال: "إنه بالفعل أخطر لاعب يصنع أكبر عدد من الفرص ويسجلها بنفسه أيضًا، لكن من ناحية أخرى لا يلعب كثيرًا عندما يمتلك الخصم الكرة، وهذا أيضًا سيمنحنا الفرصة".

المواجهة أمام الأرجنتين وميسي تذكر فان خال بنصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سقط المدرب حينها مع "الطواحين" بركلات الترجيح.

وقال فان خال مختتمًا تصريحاته: "لدي حساب لأسويه مع الأرجنتين، لا أحب التفكير في الأمر لأنني اعتقدت أننا سنفوز لكن ذلك لم يحدث، أود إقناع الناس في هولندا بمشاهدة المباراة ومساندتنا لأننا سنستمد الكثير من الدعم عبر ذلك".