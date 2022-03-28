فان خال يحذر تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد!

حذر المدرب الهولندي المخضرم لويس فان خال المدير الفني لمانشستر يونايتد مواطنه إريك تين هاج من تدريب الشياطين الحمر في المرحلة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمواجهة هولندا وألمانيا الودية التي تقام مساء الثلاثاء.

وقال فان خال: "تين هاج مدرب عظيم للغاية، هذا جيد من أجل مانشستر يونايتد، لكنني أعتبرهم أحد الأندية التجارية، وهذا خيار صعب للغاية لأي مدرب".

وأضاف: "سيكون من الأفضل أن ينضم لفريق كرة قدم ليس ضمن الأندية التجارية، لن أنصحه، يمكنه اتخاذ القرار بنفسه".

واستطرد بالرغم من رفضه منح تين هاج النصيحة: "عليه أن ينضم لفريق يتمحور حول كرة القدم، وليس فريقًا تجاريًا".

وكان جول قد علم أن تين هاج اجتمع مع مسؤولين من مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وتحدث عن منظوره لتطوير الفريق في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن تين هاج ليس المدرب الوحيد الذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد في الفترة الماضية، حيث تحدثت تقارير عديدة عن أسماء مثل ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان.