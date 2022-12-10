فان خال عن مشادات ميسي ورفاقه: أتحدث الإسبانية وفهمت ما قاله لي حارس الأرجنتين!

المدرب الهولندي تطرق إلى ما قيل عنه من لاعبي الألبسيليستي عقب الخروج من كأس العالم 2022 في قطر

حظيت مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بتوتر بالغ، تفجر عقب المباراة تجاه المدرب لويس فان خال من قبل لاعبي الأرجنتين أنفسهم.

ظهر توجه ليونيل ميسي وإيميليانو مارتينيز إلى المدرب فان خال، إضافة إلى الاشتباكات العديدة أثناء المباراة وبعدها وترتب عليها حصول لاعبي الفريقين على ما مجموعه 15 بطاقة ملونة.

لويس فان خال أشاد بلاعبيه عقب المعركة الكروية التي انتهت لصالح رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح، كما تطرق إلى بعض ما حصل من مشادات مع لاعبي الأرجنتين.

وقال فان خال عقب المباراة: "أتحدث الإسبانية قليلًا، بعد المباراة توجه لي حارس الأرجنتين وقال لي إنني أتحدث كثيرًا".

بالفعل هذا ما أكده إيميليانو مارتينيز عقب المباراة حين قال: "سمعت أن فان خال قال إنهم لو وصلوا إلى ركلات الترجيح فسيربحون، عليه ان يغلق فمه الآن".

يأتي هذا في خضم توترات عديدة كان طرفها فان خال في هذه المباراة، فاحتفال ليونيل ميسي بوضع يديه على أذنيه كان يعود إلى خوان رومان ريكيلمي الذي طرده فان خال من برشلونة، كما أن للمدرب ذاته قصة أخرى مع أنخيل دي ماريا زميل ميسي الحالي والذي وصفه بأنه "أسوأ مدرب تعامل معه" في إشارة إلى فترتهما سويًا في مانشستر يونايتد.