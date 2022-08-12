فان خال: دي ماريا يراني الأسوأ؟ عانى من مشاكل شخصية وسرقة منزله في مانشستر!

مدرب هولندا يتحدث عن كواليس الأرجنتيني في يونايتد

أدلى المدرب الهولندي لويس فان خال بتصريحات تمزج بين الهجوم والتهكم على الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قبل مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

فان خال تطرق إلى الخلاف السابق بينه وبين دي ماريا حين كان الأخير لاعبًا لمانشستر يونايتد، وقال إن فان خال هو واحد من أسوأ المدربين الذين تعامل معهم.

وقال فان خال ردًا على الأمر: "دي ماريا يقول إنني من أسوأ المدربين الذين تعامل معهم؟ هذا هو رأيه فقط ويحزنني أنه قال ذلك، كان عليه تقبل الأمر بشكل أكبر".

وأردف: "ديباي مر بنفس الأمر من قبل معي في مانشستر يونايتد، والآن نحن نقبل بعضنا من الفم".. في إشارة إلى العلاقة الطيبة التي باتت تجمع فان خال بديباي، وهو واحد من أهم نجوم الطواحين في الوقت الراهن.