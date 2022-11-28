فان خال: بشرتي سمراء؟ والدتي كانت حمراء الخدود في تابوتها!

يواصل لويس فان خال تصريحاته المثيرة للجدل خلال المؤتمرات الصحفية في كأس العالم 2022.

يواصل لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا تصريحاته المثيرة للجدل خلال المؤتمرات الصحفية في بطولة كأس العالم 2022، حيث أطلق مجموعة من التصريحات التي تتراوح بين الكوميدية والغريبة خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قطر.

منتخب هولندا يستعد لختام منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2022، وذلك حين يواجه منتخب قطر، البلد المضيف، يوم الثلاثاء على استاد البيت.

فان خال قال خلال المؤتمر الصحفي عن وضعية ممفيس ديباي: "لن نخاطر به، لأننا إذا أردنا الفوز بكأس العالم فإننا نحتاج إلى ممفيس".

أحد الصحفيين سأل فرينكي دي يونج، نجم وسط هولندا الذي تواجد في المؤتمر الصحفي، عن سبب شحوب وجهه وعما إذا كان جاهزًا لمواجهة قطر.

ليرد لاعب برشلونة الإسباني: "أعاني من التهاب في الحلق، ونمت بطريقة سيئة بعض الشيء، هذا كل ما في الأمر".

قبل أن يأخذ فان خال الكلمة ليقول: "أشكرك لأنك قلت إن فرينكي يبدو شاحبًا، لقد لاحظت الأمر نفسه عندما رأيته في الصباح".

أحد الصحفيين وجه سؤالًا إلى مدرب هولندا عن سبب السمرة التي حصل عليها، وعما إذا كانت بسبب الأجواء الحارة في قطر.

ليرد مدرب هولندا: "والدتي رقدت في تابوتها بخدود حمراء عندما ماتت، الأمر مسألة جينات فقط".