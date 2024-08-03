فان خال: أمتلك أدلة سرقة الأرجنتين في كأس العالم ومرضي يمنعني من العلاقات الجنسية

كشف عن عرض غير متوقع

كشف لويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعرض بايرن ميونخ للحصول على خدماته بعد رحيل المدرب الألماني توماس توخيل.

بايرن ظل يبحث عن مدرب جديد لبضعة أسابيع بعد الاستقرار على رحيل توخيل، وارتبط بالعديد من الأسماء التي امتنع بعضها من تولي المهمة، ليتم الاستقرار على البلجيكي فينسنت كومباني، ووفقًا لفان خال، فإنه كان أحد الأسماء التي تم التفاوض معها، رغم ابتعاده عن التدريب لمعاناته من مرة السرطان.

وقال فان خال في تصريحات لشبكة "RTL":"بايرن ميونخ طلبوا مني أن أكون مدربًا لهم قبل كومباني، كنت مندهشًا من ذلك".

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وعن الخروج أمام الأرجنتين من ربع نهائي كأس العالم:"تعرضنا للسرقة أمامهم، الحقائق موجودة للجميع، يمكنني أن أعرض لك مقاطع فيديو تثبت ذلك، هل تعتقد أنه من الطبيعي قيام أحد اللاعبين من الفريق المنافس بضرب الكرة نحو دكة البدلاء الخاصة بنا دون أن يحصل على بطاقة حمراء؟ هناك أيضًا ركلة الجزاء التي سجلوها ضدنا".

وقال الهولندي عن صحته :"أنا بخير، بعد 3 سنوات من العلاج الإشعاعي والتهابات الكلى وجراحة البروستاتا، يمكنني أخيرًا التعامل مع الأمر، أستطيع التبول بشكل طبيعي مرة أخرى وهذا أمر مهم للغاية، لكني لا أستطيع عمل علاقة جنسية بعد الآن، هذه مشكلة".

يذكر أن آخر مهمة تدريبية للمدير الفني السابق لبرشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، كانت مع هولندا، حيث ودع دور الثمانية من بطولة كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، ليبتعد عن التدريب لفترة طويلة بسبب حالته المرضية بمعاناته من سرطان البروستاتا، ويكتفي حاليًا بالعمل كمستشار لنادي أياكس أمستردام الهولندي.