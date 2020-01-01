فان جال: الفرق تحاول الاستفادة من كورونا لتحقيق مصالحها

تعرف على انتقادات فان جال لفكرة إلغاء المسابقات الأوروبية

انتقد لويس فان جال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعض الأندية واعتبرها تحاول الاستفادة من الوضع الراهن الذي سببه فيروس كورونا.

الاتحاد البلجيكي ألغى النسخة الحالية من البطولة وأعلن فوز كلوب بروج باللقب.

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وقال فان جال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الاتحاد الدولي والأوروبي يحاولان تعديل القوانين واللوائح لأجل مساعدة الدوريات المحلية على الاستكمال، وهذه بداية جيدة يمكن البناء عليها".

وتابع: "هناك بعض الفرق التي تحاول الاستفادة من فيروس كورونا وتحقيق أكبر منافع منه وهو ما يضر بكرة القدم، علينا التكاتف سويًا لأجل الخروج من الأزمة".

وحول إمكانية إلغاء الدوري الهولندي وإعلان تتويج أياكس باللقب، واصل: "بعد 25 مباراة فقط يصبح الحديث عن هذا الأمر أزمة كبيرة، أياكس لا يستحق اللقب وهو متساوي تقريبًا في النقاط مع ألكمار".

وأردف: "لا يمكن حسم اللقب بعد خوض ثلثي المسابقة فقط، هذا الأمر ليس له أي معنى أو منطق".

واختتم: "أعتقد أنّ كورونا سوف يؤثر بصورة سلبية على اقتصاد كرة القدم ولن نستطيع رؤية صفقات تتجاوز الـ 100 مليون يورو بعد ذلك".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي رفض فكرة إلغاء المسابقات مطالبًا باستكمالها حتى لو امتدت لأغسطس المقبل.