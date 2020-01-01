فان بيرسي يروي قصة تشهير فيرجسون بثنائي مانشستر يونايتد

واقعة لن ينساها النجم الهولندي بعد ديربي مانشستر

كشف روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن موقف غضب فيه السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري للشياطين الحمر، خلال فترة إداراته للفريق.

فان بيرسي قضى فترة مميزة مع مانشستر، حصل خلالها على لقب الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل 30 هدفاً بموسمه الأول بقميص النادي.

واحدة من أهم اللحظات بمسيرة الهولندي المخضرم مع الفريق، كانت بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي في الديربي بشهر إبريل، وقبل نهاية الموسم بأسابيع قليلة عام 2013.

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وقال اللاعب عن هذه المناسبة:"فيرجسون كان يعرف كيفية التعامل مع الضغوط وإجبار اللاعبين على الالتزام، في الموسم الأول لي تقدمنا في الصدارة بفارق 15 نقطة ولعبنا أمام سيتي طمحاً في ضمان اللقب".

وأضاف:"لو فزنا وقتها لاتسع الفارق إلى 18 نقطة، ولكن خسرنا وأصبح 12 فقط، وهو ما أثار غضب فيرجسون، خاصة بعد علمه بخروج لاعبان من الفريق للتنزه بعد المباراة".

وتابع:"فوجئنا بعدها بقيامه بوضع صورهما على جدران غرفة الملابس وهما بأحد الملاهي الليلية، وقال للفريق بأكمله، لو خسرنا البطولة سيكون ذلك بسبب هذان الوغدان".

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واستكمل:"نعم أعرف من هما ولكني لا أستطيع التصريح بهما الآن، لأن الأمر يخص الفريق ولا يجب خروجه من غرفة الملابس، نظراً لغباء التصرف بالخروج حتى الرابعة صباحاً".

يذكر أن فان بيرسي اعتزل كرة القدم الصيف الماضي، بعدما أنهى مسيرته مع نادي فينورد الهولندي.