كيف تلعب فانتازي الدوري السعودي؟ وما طريقة احتساب النقاط؟

كل ما تريد معرفته عن فانتازي الدوري السعودي، القواعد والشروط، طريقة احتساب النقاط ودليلك الشامل للعبة المحاكية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

إذا كنت من محبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فقد أصبح بإمكانك اليوم المشاركة ولو افتراضيًا فيه، وذلك من خلال لعبة فانتازي الدوري السعودي.

ظهرت اللعبة منذ سنوات كمحاكاة لفانتازي الدوري الإنجليزي، اللعبة الأكثر شعبية في جميع الألعاب الافتراضية المماثلة.

أبرمت الأندية السعودية العديد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وأصبح الآن بإمكانك اللعب بنجوم من الدوري الإنجليزي في فانتازي الدوري السعودي.

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وفي الأسطر التالية، تجد دليلك الكامل للعبة فانتازي الدوري السعودي.

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كيف تقوم بتسجيل الدخول لفانتازي الدوري السعودي؟

الخطوة الأولى للعب فانتازي الدوري السعودي هي الدخول على الموقع الذي يقدم اللعبة، وهو موقع دوري بلس.

عند الدخول على الصفحة الرئيسية ستجد قائمة على اليمين، اضغط على كلمة فانتاسي.

أنت الآن في الصفحة الرئيسية للعبة فانتازي الدوري السعودي، إذا كنت تمتلك حساب على الموقع، فيمكنك البدء مباشرةً في اللعب، أما إذا لم تكن مشترك فستجد خيارين، الأول هو تسجيل الدخول والثاني هو إبدأ بدون تسجيل الدخول.

في حالة اختيارك اللعب بدون تسجيل ستنتقل مباشرةً إلى صفحة اختيار الفريق، وفي حالة اخترت التسجيل ستتبع الخطوات ثم ستنتقل لصفحة اختيار الفريق.

يمكنك التسجيل في لعبة فانتازي الدوري السعودي باستخدام حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كذلك يمكنك التسجيل بالبريد الإلكتروني.

كيف تلعب فانتازي الدوري السعودي؟

وصلت الآن لمنطقة اختيار فريقك في فانتازي الدوري السعودي، ويمكنك حاليًا اختيار تشكيلتك المفضلة.

لكن قبل البدء في الاختيار، عليك معرفة أن عدد اللاعبين المتاح هو 15 لاعبًا، وأنك تمتلك ميزانية قدرها 100 مليون.

يجب أن يتواجد في فريقك المكون من 15 لاعبًا حارسين، و5 مدافعين و5 لاعبين وسط و3 مهاجمين، ولا يمكن اختيار أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق.

وبعد اختيار فريقك، اختار تشكيلتك للجولة الأولى، وبعد انقضائها يمكنك تغيير تشكيلة جديدة من اللاعبين الأساسيين باشراك بعض البدلاء وهكذا مع كل جولة.

بعد اختيار تشكيلتك قبل كل جولة، عليك أن تعين كابتن للفريق وكابتن بديل، وكن حذرًا في اختيارك، فنقاط صاحب القيادة ستحصل على ضعفها، وفي حالة عدم مشاركته سيكون ذلك للكابتن البديل.

كيف تحتسب النقاط في فانتازي الدوري السعودي؟

يتم احتساب النقاط لكل لاعب قمت باختياره في فانتازي الدوري السعودي طبقًا للحسابات الآتية..