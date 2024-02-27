فانتازي دوري روشن.. تميز برازيلي مغربي في الجولة الـ21

من كان الأفضل في تلك الجولة؟

حافظ النصر على أمل منافسة الهلال، على لقب الدوري السعودي، بالفوز على الشباب (3-2) بعد مباراة مثيرة، ليبقى على بعد 7 نقاط من الزعيم الذي عبر عقبة الاتفاق.

وعلى عكس المنافسة على الميدان الأخضر والتي انحصرت بين فريقين على اللقب، إلا أن المنافسة محتدمة في الواقع الافتراضي من خلال مسابقة "فانتازي الدوري السعودي" على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

جول كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

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وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور جولتين على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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اللاعبون الأفضل

فرض البرازيلي روبرتو فيرمينو، نفسه نجمًا للجولة بتسجيله هدفين وصناعة هدف في فوز فريقه الأهلي على الطائي (4-1)، ليحصد 13 نقطة.

كما تألق مواطنه أندرسون تاليسكا، بتحقيقه 12 نقطة بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في شباك الشباب، وكذلك باولو ريكاردو، مدافع الحزم الذي حصد 6 نقاط.

وكالعادة تألق اللاعبون المغاربة، حيث كان الحارس منير المحمدي، نجم الوحدة، الأبرز من بين الحراس في الجولة، بحصوله على 7 نقاط، بعد تصديه لركلة جزاء أمام بنزيما بالإضافة إلى تصديه لـ5 هجمات خطرة.

وحقق مواطنه عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، 9 نقاط بتسجيله هدفي فوز فريقه على الوحدة.

ومع تميز فريق الهلال، تميز لاعبوه بتحقيقهم نقاطا عالية، فقد حصد علي البليهي على 6 نقاط بخروج شباك فريقه نظيفة، كما حقق زميله في وسط الملعب سافيتش على 8 نقاط بعدما سجل هدفًا من هدفي الفوز على الاتفاق، وهي نفس نقاط زميله سالم الدوسري الذي سجل الهدف الثاني.

ومع عودته المظفرة للأهلي، لم يأب فرانك كيسي إلا أن يمنح من اختاروه في اللعبة نقاطا ثمينة، بتسجيله هدفًا من أهداف فوز الأهلي على الطائي (4-1)، وتحقيقه 7 نقاط.

التشكيلة الأفضل

الحراسة: منير المحمدي

الدفاع: علي البليهي، باولو ريكاردو، سعيد الربيعي

الوسط: سالم الدوسري، فرانك كيسي، أندرسون تاليسكا، سافيتش

الهجوم: فيرمينو، حمد الله، فاشيون ساكالا.

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