فانتازي جول لدوري روشن: كريستيانو رونالدو.. كفيت ووفيت

من يجب أن تختار للجولة القادمة؟

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو عند حسن الظن به لدى لاعبي فانتازي دوري روشن، بعدما تألق ومنحهم الكثير من النقاط، بتسجيله ثلاثية من أهداف فريقه الخمسة في مرمى الطائي خلال المباراة التي انتهت (5-1) لصالح العالمي.

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وفرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه بطلا للجولة، وكان "جول" قد نصح لاعبي الفانتازي بأن هذه الجولة ستكون جولة الدون، وكان عند حسن الظن به، خاصة لمن منح شارة الكابتن.

ولم يكن الدون فقط هو المتألق فقد توهج إلى جانبه في النصر عبد الرحمن غريب بتسجيله هدفًا وإعطاء زملائه تمريرة حاسمة، وإلى جانبهما في الهحوم تألق الإسباني كريستيان تيلو، مسجلاً هدفين في فوز الفتح على الوحدة (3-2).

وفي الوسط تألق أيضًا المغربي محمد فوزير، نجم الرائد، خلال فوز فريقه على الأخدود (3-1)، كما تألق من الهلال سيرجي سافيتش والذي سجل صنع هدفًا وسجل آخر خلال فوز فريقه المثير على الشباب (4-3).

وتألق لوكاس زيلارايان، من الفتح بعدما صنع أهداف فريقه الثلاثة في شباك الوحدة، فيما كان التألق أيضًا من أنسيلمو دي مورايس، الذي سجل هدفي الوحدة في شباك الفتح.

وفي الخط الخلفي، تألق الحارس مايلسون تينوريو دوس سانتوس، الذي حافظ على شباك التعاون نظيفة ليكتسح فريقه الحزم برباعية، وأمامه زميله أندري جيروتو، بعدما نال نقاط الشباك النظيفة، بالإضافة إلى تسجيله هدفًا، وإلى جانبه عبد الله العمار مدافع الأهلي، الذي سجل هدفًا في شباك الاتفاق (2-2)، وكذلك أندريه بوركا الذي سجل هدف الأخدود الوحيد في الخسارة من الرائد (1-3).

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس

الدفاع: أندري جيروتو، عبد الله العمار، أندريه بوركا

الوسط: محمد فوزير، أنسيلمو دي مورايس، لوكاس زيلارايان، سيرجي سافيتش

الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، كريستيان تيلو

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