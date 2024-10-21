فانتازي جول لدوري روشن.. نجم برشلونة السابق يتوهج في "جولة المدافعين"!

من تألق في الجولة الأخيرة؟!

فرض المدافعون، أنفسهم على الجولة السابعة من فانتازي الدوري السعودي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فيما تألق نجم برشلونة السابق كريستيان تيو، مهاجم العروبة الحالي، واستحق جائزة الأفضل.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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جولة الدفاع

ويمكن تسمية الجولة بأنها جولة المدافعين، بعدما فرضوا تألقهم سواء عبر المحافظة على نظافة الشباك، أو المساهمة بالأهداف أو التمريرات الحاسمة.

فقد تألق ميريح ديميرال مع الأهلي بتسجيله هدفًا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك الخليج، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة مرماه، كما صنع جواو كانسيلو هدفًا في فوز فريقه الهلال على الفيحاء بثلاثية نظيفة، وهو نفس ما فعله زميله رينان لودي.

كما تألق إيميريك لابورت مع النصر، بتسجيله هدفا في فوز النصر على الشباب (2-1)، فيما ساهم يوان باربيت في فوز الرياض على الأخدود (1-0).

وفي الأمام فرض كريستيان تيو مهاجم العروبة، نفسه بطلا للجولة بتسجيله هدفين وصناعته الثالث في فوز العروبة على الاتفاق (3-2)، وبالمثل تألق إيفان توني مع الأهلي، وسجل هدفًا وصنع اثنين في فوز الراقي على الخليج (3-0).

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: محمد الربيعي

الدفاع: جواو كانسيلو، رينان لودي، ميريح ديميرال، إيميريك لابورت، يوان باربيت

الوسط: موسى ديابي، خوسيه دي كارفاليو

الهجوم: كريستيان تيو، إيفان توني، فراس البريكان