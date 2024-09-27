فانتازي جول لدوري روشن: ميتروفيتش نجم فوق العادة.. وتوني الحصان الرابح

حان وقت جولة جديدة!

يبدو خيار اختيار نجوم الهلال في الجولة الخامسة التي تنطلق الجمعة، سيكون الأنسب للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

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ويسير قطار الهلال بلا توقف، ولن تكون مواجهة الخلود صعبة عليه، وبطبيعة الحال فإن ألكسندر ميتروفيتش هو الرهان الأكبر، حيث لم يخيب ظن الجميع خلال الجولات الأربع الماضية.

كما أن اختيار لاعبين آخرين من الهلال أيضًا سيكون أمرًا جيدًا ويبرز في الوسط روبن نيفيش، وسالم الدوسري، فيما يبدو خيار رينان لودي في الخلف خيارًا ممتازًا أيضًا.

ورغم أن مواجهة الأهلي والقادسية هي الأبرز في هذه الجولة، فإن المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني خيار رائع أيضًا، فيما يبقى اختيار كل من أبو الشامات، وناتشو أمرًا جيدًا كونهما أصحاب أعلى النقاط في الجولات الماضية.

ولا يمكن إغفال تواجد كريستيانو رونالدو في التشكيلة كون النصر تنتظره مواجهة في المتناول أمام الوحدة، وكذلك البرازيلي تاليسكا.

ورغم اختفاء حسام عوار نجم الاتحاد في الجولة الماضية، أمام الهلال إلا أنه مرشح للتألق من جديد خلال الجولة المقبلة أمام الخليج وكذلك زميله الفرنسي كريم بنزيما.

ويمكن للاعبين اللجوء لخيارات من فرق الفيحاء الذي يلعب ضد الرياض، وكذلك العروبة أمام ضمك، وكذلك الشباب والرائد.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: خيار مضمون لم يخيب ظن اللاعبين ومرشح للتألق هذه الجولة

2 – إيفان توني: تألق مع الأهلي ويبني عليه فريق الأهلي طموحات كبيرة وهو مرشح للتألق

3 – كريستيانو رونالدو: لا يمكن إلا التعويل عليه وإن خيب الظن في بعض الأوقات إلا أنه يبقى رهانًا مضمونًا

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