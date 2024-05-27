فانتازي جول لدوري روشن: في جولة الحصاد.. كريستيانو رهان رابح بسبب حمد الله

حان وقت النهاية!

تختتم منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" اليوم الإثنين، بإقامة مواجهات المرحلة الـ34 في توقيت واحد، ليسدل الستار على البطولة التي امتدت لأكثر من 9 أشهر.

ومع إقامة الجولة الأخيرة يبحث كل لاعب في فانتازي جول لدوري روشن، عما يحقق له هدفه سواء بالمنافسة على الفوز بالجائزة الكبيرة المقدمة من أمازون السعودية، فيما يبحث من فقد فرصه عن المتعة ولا شيء غيره.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

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وهناك بعض النصائح التي يمكن تقديمها في الجولة الأخيرة، أبرزها أنه يمكنك الاعتماد على كريستيانو رونالدو، خلال هذه الجولة.

فالبرغم من أن النصر لديه مباراة مهمة للغاية أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس الملك، إلا أن كريستيانو أمامه هدف كبير، وهو كسر رقم عبد الرزاق حمد الله.

فقد سجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين، وبات على بعد هدف واحد من معادلة رقم المغربي حمد الله كأكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد.

كما أنه يمكن الاعتماد على ألكسندر ميتروفيتش، فبالرغم من أهمية مواجهة النصر، إلا أن الصربي لم يستعد مستواه منذ عودته من الإصابة وقد يأخذ الكثير من الوقت في المواجهة الأخيرة بالدوري من أجل تجهيزه للموقعة المرتقبة.

ثالث النصائح التي يمكن تقديمها هو أنه يجب عليك استخدام أي خاصية لم تستخدمها، كخاصية البنش بوست، أو التريبل كابتن، فقد يساعدك الأمر في تحقيق مبتغاك مع نهاية المنافسات.

رابع النصائح هو ألا تجري أي تغييرات الآن، وعليك أن تتريث حتى تشكيلات كل الفرق والتي ستكون اتضحت معالمها قبل الديد لاين.

خامس النصائح هو أن تعتمد على لاعبي الاتحاد الذين تألقوا في الجولة الماضية خاصة وأن الاتحاد سيبحث عن الفوز على النصر في الكلاسيكو، رغبة منه في ختام الموسم بالمركز الرابع الذي يتنافس فيه مع التعاون، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.

والذين يمكنك الاعتماد عليهم، البرتغالي جوتا، وكذلك طلال الحاج، كما يمكنك الاعتماد على لاعبين أمثال إيفان راكيتيتش من الشباب، وكريم البرقاوي ومحمد فوزير وأمير سعيود من الرائد.

خيارات الكابتن

1 – كريستيانو رونالدو: خيار جيد للكابتن في هذه الجولة فلديه هدف واضح من أجل التسجيل

2 – ألكسندر ميتروفيتش: خيار هو الآخر جيد للكبتنة في ظل سعيه للعودة إلى التهديف من جديد

3 – ديوجو جوتا: من المتوقع أن يواصل التوهج خلال هذه الجولة مستغلا غياب العديد من النجوم

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