فانتازي جول لدوري روشن: حان وقت بنزيما.. ولا بديل عن "ميتروفيتش"

حان موعد عودة دوري روشن!

هدنة مؤقتة توقف فيها دوري روشن خلال أيام الفيفا، لكن ها هي المتعة تعود من جديد، مع استئناف البطولة يوم الجمعة بخوض مباريات الجولة السابعة.

ومع عودة المنافسات يبرز لاعبو الهلال في مقدمة رهانات لاعبي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية مع خوض الزعيم مواجهة سهلة أمام الفيحاء.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

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وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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ويبقى الزعيم هو الرهان لكل لاعبي الفانتازي حيث إن فريق المدرب البرتغالي جيسوس يدهس الجميع دون رحمة، مستخدمًا سلاحه الأبرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ولا تخلو جولة دون أن يمنح كل لاعبي الفانتازي الهدايا الكثيرة.

وعلى النقيض يبقى خيار جلب لاعبين من النصر أمرًا محفوفًا بالمخاطر كونه يحل ضيفًا على الشباب في قمة صعبة على الفريقين، لكن هذا لن ينطبق على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يعرف الصعوبات، وهو على موعد دائم من التألق.

كما يمكن أن تشمل الاختيارات ساديو ماني، الذي استعاد بعضا من بريقه مؤخرًا، كما أن يلعب وهو في معنويات مرتفعة بعدما سجل هدف فوز منتخب بلاده السنغالي على مالاوي.

وينطبق الأمر على فريق الاتحاد الذي يستقبل القادسية في مواجهة صعبة، لكن لا ينطبق الأمر أيضًا على الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه حسام عوار، المتألقين مع العميد مؤخرًا.

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وتبدو الخيارات منفتحة على اختيارات لاعبين من الفتح والخلود، حيث ستكون مواجهتهما مفتوحة على كل النتائج، وبالمثل مواجهة الأخدود والرياض، والرائد والوحدة.

وسيكون التعويل على لاعبين من الاتفاق خاصة من المدافعين، أمرًا له وجاهته، خاصة وأن فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد سيستقبل على ملعبه وبين جماهيره العروبة.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: لا بديل عن اختياره كرقم 1 كونه لم يخيب سوى في جولة واحدة وجمع أكثر النقاط

2 – كريم بنزيما: خيار رائع للكابتن بسبب تألقه في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى حصوله على راحة كافية كونه معتزلا دوليًا

3 – كريستيانو رونالدو: لا يمكن إلا أن يكون من ضمن الخيارات، فهو مرشح فوق العادة للتألق حتى وإن خفت بريقه في جولة أو اثنتين.

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