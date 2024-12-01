فانتازي جول لدوري روشن: بنزيما يقود "هيمنة" العميد.. وكريستيانو يواصل رحلة الألف

جولة جديدة مثيرة!

تزاملا كثيرًا في ريال مدريد، لكنهما وجدا أنفسهما في تنافس شديد بدوري روشن، ليكونا فرسا رهان الاتحاد والنصر.. إنهما كريم بنزيما مهاجم العميد، وكريستيانو رونالدو نجم العالمي.

فالفرنسي عاد بعد الإصابة ليمنح من راهن عليه من لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الكثير من النقاط، فيما واصل الدون البرتغالي منح الهدايا للاعبيه جولة بعد أخرى.

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"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وفرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه نجمًا على مواجهة النصر وضمك، بتسجيله هدفي الفوز على ضمك.

ولم يكن وحده من النصر الذي منح لاعبي الفانتازي النقاط، بل انضم إليه نواف بوشل بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة شباك العميد، بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة، وكذلك الحارس البرازيلي بينتو، الذي عمل 6 تصديات.

وكانت عودة كريما بنزيما مثمرة للاتحاد، فسجل هدفًا ومرر تمريرتين حاسمتين ليحوز على أعلى النقاط بين لاعبي الجولة بصفة عامة والاتحاد بصفة خاصة.

ولم يكن بنزيما وحده المتألق من فريق الاتحاد بل واصل حسام عوار تألقه للجولة الثانية على التوالي بتسجيله هدفًا من أهداف العميد الأربع في شباك الاتفاق، وكذلك ستيفن بيرجفاين الذي سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، ومعهما كذلك نجولو كانتي الذي سجل هدفً من الرباعية.

وحافظ سيرجي سافيتش على تواجد لاعبي الهلال بالتشكيلة المثالية بتسجيله هدفي فوز الهلال على الشباب (2-1)

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التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: أحمد عسيري، نواف بوشل، حامد المقاطي

الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، سيرجي سافيتش، ستيفن بيرجفاين

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، بيرنارد مينساه

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