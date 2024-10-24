فانتازي جول لدوري روشن: رهان المدافعين "لا يخيب".. وبنزيما على خطى التألق

نصائح لعبة فانتازي جول لدوري روشن الخاصة بالجولة القادمة

يدخل لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، مواجهات المرحلة الثامنة، وهم يحدوهم الأمل في تألق لاعبي الاتحاد حسام عوار، وكريم بنزيما، بالإضافة للمدافعين رينان لودي من الهلال، وإيميريك لابورتا من النصر.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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كانت الجولة الماضية هي جولة المدافعين الذين تألقوا بشكل لافت، فهل يمكن المجازفة في هذه الجولة باعتماد تشكيلة أغلبها من المدافعين؟

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يبدو الأمر مهيأ بالفعل للاعتماد على المدافعين، وهنا يبرز في المقدمة جواو كانسيلو حيث يستضيف الهلال، التعاون، وهو مرشح فوق العادة لصناعة الأهداف فضلا عن التسجيل.

وبالمثل زميله رينان لودي، الذي سجل في مباراة الهلال الأخيرة أمام العين الإماراتي في دوري النخبة الآسيوي، وكذلك يمكن الاعتماد على إيميريك لابورت مدافع النصر الذي تنتظره مواجهة في المتناول أمام الخلود الذي يعاني.

أما الاتحاد، فتنتظره مواجهة مقبولة أمام الرياض، ما يساعد كريم بنزيما وكذلك حسام عوار على مواصلة التألق ومنح لاعبي الفانتازي الكثير من النقاط.

القادسية تنتظره مواجهة سهلة أمام ضمك، ما يمكن الفريق من استعادة التوازن مجددًا، وهنا يبرز دور المدافعين، ناتشو فيرنانديز، وكذلك أبو الشامات.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: خيب الظن في الجولة الماضية، لكنه يستحق المخاطرة لأنه مرشح دائمًا لتسجيل الأهداف.

2 – كريم بنزيما: يظهر بصورة مغايرة هذا الموسم، وساهم في استفاقة الاتحاد تحت قيادة المدرب لوران بلان، وهو بكل تأكيد خيار رائع.

3 – كريستيانو رونالدو: لا يمكن إلا التعويل عليه، وإن خيب الظن في بعض الأوقات، فإنه يبقى رهانًا مضمونًا، وهو دائم التسجيل في المواجهات الأخيرة.

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