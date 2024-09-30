فانتازي جول لدوري روشن: ميتروفيتش يخذل لاعبيه.. وبنزيما يعود من بعيد

ميتروفيتش يتوقف عن التسجيل!

خذل ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال، لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، في وقت بات فيه كريم بنزيما أحد أبرز الذين يمكن الاعتماد عليهم في الجولات المقبلة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

Amazon

وفي الوقت الذي بنى فيه الجميع آمالهم على ميتروفيتش إلا أنه خذل الجميع الذين وضعوا ثقتهم فيه، إلا أنه لم يفعل أي شيء وهو ما كان ضربة للكثيرين خاصة لمن وضعوا عليه شارة الكابتن.

في المقابل فإنه على ما يبدو سيكون الفرنسي كريم بنزيما فرس الرهان الرابح في الجولات المقبلة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز اتحاد جدة على الخليج (4-1).

كما تألق مواطنه وزميله في العميد الذي سجل هدفًا وصنع ثانيًا حسام عوار، ما يجعل الثنائي الفرنسي موضع ثقة في الجولات المقبلة لكل اللاعبين.

وتألق الحارس البنمي موسكيرا بالحفاظ على نظافة شباك الفيحاء أمام الرياض وتصديه لكرتين خطيرتين، وأمامه في الدفاع تألق كل من رينان لودي من الهلال، وسلطان الغنام من النصر، ونايف عسيري من الأخدود.

وفي الوسط تألق سالم الدوسري من الهلال، وأنجيلو غابرييل من النصر، وكريستيان جوانكا من الشباب، وكذلك كنوليدج موسونا من الأخدود.

وفي الأمام، استحق الجابوني أوباميانج مهاجم القادسية التواجد إلى جانب بنزيما بعد تألقه وتسجيله الهدف الوحيد لفريقه أمام الأهلي.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: موسكيرا

الدفاع: رينان لودي، سلطان الغنام، نايف عسيري

وسط الملعب: سالم الدوسري، أنجيلو غابرييل، كريستيان جوانكا، حسام عوار، كنوليدج موسونا

الهجوم: كريم بنزيما، أوباميانج

Goal AR