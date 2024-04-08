فانتازي جول برعاية أمازون السعودية: تعملق الصغار.. وخفوت بريق النجوم

نظرة على ما حدث في الجولة الفائتة

خيب النجوم عشاق فانتازي جول برعاية أمازون السعودية في الجولة الـ27 من دوري روشن، فيما كان اللاعبون الأقل بريقًا هم الأكثر نقاطًا في هذه المرحلة.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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خفوت بريق النجوم

بعد تألق شديد في الجولتين الأخيرتين بتسجيل 6 أهداف، خيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، التوقعات خاصة مع احتفاظ المدرب البرتغالي كاسترو به على مقاعد البدلاء أمام ضمك، ولم يستطع في النصف ساعة التي خاضها تقديم أي شيء، واكتفى بالحصول على نقطة واحدة.

كما أن عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد خيب التوقعات بل إنه ضيع ركلة جزاء، ساهمت في خروجه خالي الوفاض من أي نقاط، وكذلك سالم الدوسري من الهلال وزميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان البرازيلي مالكوم الاستثناء من بين النجوم، حيث ساهم في فوز الهلال برباعية على الخليج مسجلاً هدفين، ليكون أحد نجوم هذه الجولة بلا استثناء.

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تعملق الصغار

وعلى العكس تألق العديد من اللاعبين أبرزهم جوليو تافاريس مهاجم الرأس الأخضر الذي سجل هدفي فوز الرائد على الحزم (2-0)، وكذلك الزامبي فاشيون ساكالا الذي سجل هدفين من ثلاثية الفيحاء في شباك الأخدود، وكذلك زميله المغربي عبد الحميد صابيري الذي سجل الهدف الثالث.

وبعد صدمة الهزيمة بثمانية أهداف أمام النصر، عاد أبها وحقق فوزًا ثمينًا على الفتح في موقعة كان بطلها البولندي جريجور كريتشوفياك الذي سجل هدفي فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفي الخلف تميز الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر الذي سجل هدف فريقه الوحيد في شباك ضمك، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك، كما واصل محمد سالم تألقه وصنع هدفًا من أهداف الرائد في شباك الحزم، بالإضافة إلى نقاط "الكلين شيت".

ونال مدافعا الاتفاق جاك هيندري الذي صنع هدف الفريق الوحيد في شباك الرياض، وزميله راضي مشعل العتيبي الذي ساهم مع هيندري في الحفاظ على الشباك نظيفة، ومعهم في الخلف روجير إيبانيز دا سيلفا الذي سجل هدف الأهلي في التعادل مع الوحدة (1-1).

أما في الحراسة فكان التميز من نصيب مايلوس دوس سانتوس حارس التعاون الذي تصدى لركلة جزاء من عبد الرزاق حمد الله.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: مايلوس دوس سانتوس

الدفاع: جاك هيندري، راضي مشعل العتيبي، روجير إيبانيز دا سيلفا، إيميريك لابورت

الوسط: جريجور كريتشوفياك، عبد الحميد صابيري

الهجوم: فاشيون ساكالا، جوليو تافاريس، مالكوم

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