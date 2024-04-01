فانتازي الدوري الإنجليزي.. انفجار نجم نيوكاسل الأبرز في الجولة 30

عودة قوية!

صدقت التوقعات هذه المرة في الجولة رقم 30 من مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ونجح بالفعل كول بالمر نجم فريق تشيلسي، في أن يكون أحد نجوم الجولة.

وسجل بالمر هدفين خلال تعادل البلوز أمام بيرنلي بنتيجة (2-2)، وأهدى ملاكه في الفانتازي الذين تصل نسبتهم باللعبة إلى 42%، 12 نقطة مهمة في سباق الوصول إلى جوائز أمازون السعودية، فيما ضاعف بالمر الغلة إلى 24 نقطة لمن راهن عليه ومنحه شارة الكابتن.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

Amazon

قمة سلبية وانفجار إيزاك

بينما كانت أبرز الخسائر الفانتازية في الجولة رقم 30، هي خروج مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال، بالتعادل السلبي (0-0)، بين الفريقين، وفشل جميع الخيارات الهجومية في تحقيق أي نقاط، فيما خرج الحارسان رايا وأورتيجا إلى جانب العناصر الدفاعية بنقاط الكلين شيت.

وعاد الثنائي محمد صلاح، وسون هيونج مين، إلى التألق وإهداء ملاكهما النقاط من جديد، وسجل كل منهما هدفًا أمام برايتون ولوتون تاون على الترتيب، وحصدا 7 نقاط لكل منهما.

وإلى جانب هالاند، خيب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، الآمال أيضا، وهو يعتبر أهم الخيارات الهجومية هذا الموسم في فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وفشل في التسجيل أو الصناعة أمام وولفرهامبتون، خلال 45 دقيقة فقط لعبها، ثم خرج مصابًا.

أما أبرز المتألقين في خط الهجوم، فكان السويدي ألكسندر إيزاك، هداف نيوكاسل، الذي سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقة صفراء، ليخرج محققًا 12 نقطة، في مباراة مثيرة للغاية أمام وست هام، انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3).

كذلك تألق زميله هارفي بارنز نجم نيوكاسل، واستطاع تسجيل هدفين آخرين رغم مشاركته كبديل في الشوط الثاني، فيما سجل ميشايل أنطونيو ومحمد قدوس وجارود بوين، أهداف وست هام.

Amazon