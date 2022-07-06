فانتازي الدوري الإنجليزي 2022-23: نصائح، أفضل اللاعبين، القواعد والجوائز

كل ما تحتاج إلى معرفته حول فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، وكيفية إنشاء فريقك واستخدام خواص اللعبة.

يقترب موعد انطلاق موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة، وتتزايد الإثارة مع انطلاق موسم جديد من فانتازي الدوري الإنجليزي.

وفي حين أن هناك الكثير من ألعاب كرة القدم الخيالية المتاحة عبر الإنترنت، فإن فانتزي الدوري الإنجليزي تعد اللعبة الخيالية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

لذلك، سواء كنت من المخضرمين في فانتازي الدوري الإنجليزي، أو مبتدئًا يتحسس طريقه في التعامل مع اللعبة، يقدم لك "جول GOAL" دليلًا يتضمن كل ما تحتاجه قبل الموسم الجديد من اللعبة.

كيف تسجل فريقًا في فانتازي الدوري الإنجليزي 2022-23؟

لتسجيل فريق جديد في فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للعبة، وإذا لم يكن لديك حساب بالفعل، اضغط على "Sign Up Now".

وبمجرد إدخال البيانات الضرورية، وإذا كان ذلك ممكنًا بسبب القيود العمرية، ستتمكن من اختيار اسم الفريق وبعد ذلك يأتي الوقت للجزء الأكثر إمتاعًا، اختيار لاعبيك.

كل مدير فني في فانتازي الدوري الإنجليزي يحصل على ميزانية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني، ويجب أن يختار 15 لاعبًا، بواقع حارسي مرمى، وخمسة مدافعين، وخمسة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين.

مع التأكيد على وجود قيد باختيار ثلاثة لاعبين كحد أقصى من فريق واحد في الدوري الإنجليزي.

ويوجد خيار "الاختيار التلقائي" الذي يجعل الذكاء الاصطناعي للعبة يختار لك فريقك بالكامل، مع الاحتفاظ بكافة المعايير الخاصة باللعبة.

وسيكون لكل مدير فني فرصة تغيير اللاعبين بشكل غير محدود حتى يوم الجمعة 5 أغسطس 2022، وقبل ساعة ونصف على انطلاق أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

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كيف تلعب فانتازي الدوري الإنجليزي وما هي قوانين اللعبة؟

الهدف الأساسي من فانتازي الدوري الإنجليزي هو تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط خلال منافسات موسم 2022-23.

ومن بين فريقك المكون من 15 لاعبًا، يجب عليك اختيار التشكيل الأساسي قبل كل جولة، ويحصل كل لاعب على نقاط بناءً على أدائه في المباريات.

يمكنك اختيار أي طريقة لعب، لكن مع مراعاة أن يكون لديك حارس مرمى، وثلاثة مدافعين على الأقل ومهاجم واحد على الأقل في كل جولة.

من المهم أيضًا ترتيب مقاعد البدلاء الخاصة بك، حيث تقوم اللعبة تلقائيًا باستبدال لاعب إذا لم يلعب أحد اللاعبين في التشكيل الأساسي الخاص بك في أي جولة.

أنت أيضًا مطالب باختيار قائد ونائب قائد قبل بداية كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي.

ويحصل قائد فريقك على ضعف عدد النقاط، في حين أن النائب هو خيار احتياطي في حالة عدم مشاركة القائد أساسيًا، وبالتالي سيتم منح ضغط النقاط للاختيار البديل.

#FPL POSITION CHANGES 2022/23 (SELECTED)



Forward ➡️ Midfielder:

£6.5m - Saint-Maximin

£6.0m - Rodrigo

£6.0m - Hwang

£6.0m - Joelinton

£5.5m - Ayew



Midfielder ➡️ Forward:

£9.0m - Jota

£8.0m - Havertz

£6.0m - Mbeumo



Midfielder ➡️ Defender:

£5.0m - Canos

£5.0m - Dallas pic.twitter.com/3sFnaJK9Rv — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 5, 2022

سيتم إدخالك تلقائيًا في العديد من "الدوريات العامة"، بما في ذلك دوري المشجعين، استنادًا إلى الفريق الذي تشجعه، ودوري الدولة، ودوري "الجولة" اعتمادًا على وقت التسجيل، والدوري العام.

هناك أيضًا إمكانية إنشاء دوري صغير بناء على الدعوات، سواء بأسلوب كلاسيكي أو مواجهات مباشرة، للسماح لك باللعب ضد الأصدقاء والعائلة.

إلى جانب نظام الدوري التقليدي، يتم إدخال فرق فانتازي الدوري الإنجليزي تلقائيًا في الكأس، مع تحديد تاريخ البدء من خلال العدد الإجمالي للاعبين الذين يدخلون اللعبة.

لا توجد قيود على موعد انضمامك إلى فريقك لأول مرة، على الرغم من أنه، من أجل الإنصاف، تقتصر على وجود فريق واحد لكل شخص.

كيف يتم احتساب النقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يتم منح النقاط لكل لاعب بناءً على أدائه في المباراة، مع تطبيق المعايير التالية:

مشاركة اللاعب عدد النقاط المشاركة في 60 دقيقة 1 للعب 60 دقيقة أو أكثر (باستثناء الوقت المحتسب بدل الضائع) 2 تسجيل هدف عن طريق مدافع أو حارس مرمى 6 كل هدف يسجل عن طريق لاعب وسط 5 كل هدف يسجل بواسطة مهاجم 4 لكل صناعة هدف 3 الخروج بشباك نظيفة للمدافع وحارس المرمى 4 الخروج بشباك نظيفة للاعب الوسط 1 لكل ثلاث تصديات يقوم بها الحارس 1 التصدي لركلة جزاء 5 إضاعة ركلة جزاء -2 النقاط الإضافية لأفضل لاعب في المباراة 1-3 لكل هدفين يستقبلهما المدافع أو حارس المرمى -1 الحصول على بطاقة صفراء -1 الحصول على بطاقة حمراء -3 تسجيل هدف ذاتي -2

أفضل النصائح لخوض موسم ناجح من فانتازي الدوري الإنجليزي

لا حاجة لامتلاك حارسي مرمى باهظي الثمن

نظرًا لأن حارس مرمى واحد فقط سيكون قادرًا على اللعب كل أسبوع، احرص على أن يكون لاعبك الأساسي الذي تبدأ به بقيمة 4.5+ مليون جنيه إسترليني.

يمكنك اختيار أليسون (5.5 مليون جنيه إسترليني) أو إيدرسون (5.5 مليون جنيه إسترليني) أو إدواردو ميندي (5 ملايين جنيه إسترليني)، وتأكد من أن الحارس الاحتياطي بك هو واحد من أرخص اللاعبين الذين لا يتجاوز سعرهم أربعة ملايين جنيه إسترليني.

امتلك بدلاء أقوياء

تأكد من وجود لاعبين اثنين جيدين على الأقل في مقاعد البدلاء، بعيدًا عن حارس المرمى.

ستكون هناك أوقات يتعرض فيها أحد لاعبي فريقك الأساسي للإصابة أو الاستبعاد من التشكيل الأساسي بشكل غير متوقع، لذلك من المهم أن يكون لديك لاعبين احتياطيين بحيث تكون واثقًا من اختيارهم للعب ويمكنهم الدخول تلقائيًا.

تغلب على ارتفاع الأسعار

بعد كل جولة، ستزيد أسعار بعض اللاعبين أو تنخفض بناءً على شعبيتهم بين لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي.

وفيما يتعلق بنشاط الانتقالات، إذا كنت متأكدًا من أنك تريد لاعبًا جاهزًا للعب الجولة التالية، فمن الأفضل أن تقوم بشرائه مبكرًا لتجنب ارتفاع سعره وبالتالي التأثير على ميزانيتك.

اترك الانتقالات وتغيير فريقك لأطول فترة ممكنة

بقدر ما يمكن أن يكون التغلب على ارتفاع الأسعار أمرًا مهمًا، يمكن القول إنه من الأفضل الانتظار حتى آخر لحظة ممكنة لإجراء التغييرات على فريقك قبل بداية الجولة.

يسمح ذلك بحصولك على تحديثات المدربين بشأن لاعبيهم في المؤتمرات الصحفية، ويمنحك فكرة أوضح عن اللاعبين من فريقك، أو أولئك الذين تخطط للحصول عليهم.

احرص على الحصول على لاعبين بصفقات جيدة

خلال الأسابيع الأولى من الموسم، سيصبح واضحًا اللاعبين الذين سيصبحون أساسيين وأولئك الذين سيجلسون لوقت أكثر على مقاعد البدلاء.

قد تكون هناك بعض المفاجآت وصفقة أو اثنتين يمكنك الحصول عليهم، ويعتبر جارود بوين مثالًا رائعًا، حيث كانت قيمته قبل بداية الموسم الماضي 6.5 مليون جنيه إسترليني، وبفضل حصول على 206 نقطة، ارتفع سعره هذا الموسم إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني.

Some @OfficialFPL price reveals for you! 👀



Who makes it into your team?! ⚒ pic.twitter.com/DmpwtuKX5B — West Ham United (@WestHam) July 3, 2022

تعرف على منفذي الضربات الثابتة

من المفيد معرفة من يسدد الركلات الحرة وركلات الجزاء بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

المدافعون جذابون بشكل خاص هنا، حيث يعتبر ترنت ألكساندر آرنولد (7.5 مليون جنيه إسترليني) مثالًا رئيسيًا للاعب الذي ينفذ الضربات الثابتة بانتظام، وبالتالي فهو قادر على تسجيل نقاط أكبر.

حدد قائدك بعناية

إذا كنت جادًا بشأن الأداء الجيد في فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، فسيكون اختيار قائد فريقك أمرًا حيويًا.

سيحرز قائد الفريق نقاطًا مضاعفة في كل جولة، وتأكد دائمًا من الاختيار من بين أقوى اللاعبين لديك.

استخدم "WildCard" بحكمة

يمكنك الحصول على فرصتين لاستخدام "WildCard" خلال الموسم، الفرصة الأولى قبل 12 نوفمبر 2022، والثانية بعد 26 ديسمبر وتظل مفتوحة حتى انتهاء الموسم.

قد يكون الإغراء هو تنشيط هذه الخاصية على الفور، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين مخيبين للآمال في الموسم، لكن حاول ألا تتخذ قرارًا متسرعًا واستخدم الخاصية عندما تكون متأكدًا من أنك بحاجة إلى إصلاح فريقك، وليس فقط عندما تريد إجراء تغيير واحد أو تغييرين.

لا تنسى الخواص الخاصة بك

وغني عن القول، لكن لا تضيع فرصة استخدام جميع الخواص المتاحة، هذا مهم بشكل خاص إذا كان لا يزال لديك البعض منها في نهاية الموسم.

على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام خاصية "WildCard" و"Triple Captain" في نفس الأسبوع، يمكنك استخدام خاصية واحدة فقط في المرة.

ما هي نقاط المكافأة وكيف يتم احتسابها؟

تُمنح النقاط الإضافية لأفضل ثلاثة لاعبين من حيث الأداء في كل مباراة بالدوري الإنجليزي.

التعريف الرسمي المقدم من موقع فانتازي الدوري الإنجليزي يقول: "يستخدم نظام النقاط الإضافية (BPS) مجموعة من الإحصائيات لإنشاء النقاط لكل لاعب".

وأضاف: "سيُمنح أفضل ثلاثة لاعبين أداءً في كل مباراة نقاطًا إضافية. وسيتم منح 3 نقاط للاعب صاحب أعلى نقاط، ونقطتان إلى ثاني أفضل لاعب ونقطة واحدة للثالث".

#FPL BONUS POINTS AS IT STANDS#CRYAVL

3 - McGinn

2 - Guehi

1 - Young#LIVSOU

3 - Van Dijk, Robertson

2 - Jota#NORWOL

3 - Sa

2 - Coady

1 - Hanley pic.twitter.com/aRzGKv6Eob — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 27, 2021

في حالة التعادل في النقاط، بين المركز الأول أو الثاني أو الثالث، سيتم تقسيم النقاط وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، في حالة التعادل للمركز الأول، يتم منح اللاعبين 1 و2 ثلاث نقاط لكل منهما، مع حصول اللاعب 3 على نقطة واحدة.

من هم أفضل اللاعبين لاختيارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يتم تحديد سعر لكل لاعب مسجل في الدوري الإنجليزي من 20 فريقًا في البطولة، مع اعتبار اللاعبين الأعلى قيمة على أنهم "الأفضل" والأرجح أن يسجلوا أكبر عدد من النقاط خلال الموسم.

✨ Midfielders ✨



1️⃣ Salah (265 pts) - £13.0m

2️⃣ Son (258 pts) - £12.0m

3️⃣ Bowen (206 pts) - £8.5m

4️⃣ De Bruyne (196 pts) - £12.0m

5️⃣ Maddison (181 pts) - £8.0m

#FPL pic.twitter.com/m7qXvkiMxM — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 4, 2022

أغلى لاعب في اللعبة هو مهاجم ليفربول محمد صلاح، المتاح مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 0.5 مليون جنيه إسترليني من 2021-22.

في الواقع، يشكل لاعبو خط الوسط والمهاجمون الجزء الأكبر من أغلى اللاعبين في اللعبة، فيما يعد ظهير ليفربول ترنت ألكساندر آرنولد المدافع الأعلى قيمة (7.5 مليون جنيه إسترليني).

أما بالنسبة لحراس المرمى الأغلى سعراً، فهناك ثلاثة حراس تبلغ قيمتهم 5.5 مليون جنيه إسترليني، هم أليسون وإيدرسون وهوجو لوريس.

وفي الوقت نفسه، فإن أغلى المهاجمين سعرًا هما مهاجم توتنهام هاري كين، إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد، وكلاهما بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني.

How many Premier League goals will Erling Haaland score next season? 🇳🇴 pic.twitter.com/xp6jgU4nDC — GOAL (@goal) July 6, 2022

ما هي الجولة، ومتى تكون المواعيد النهائية للانتقالات والتغييرات؟

تشير الجولة أساسًا إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستُلعب خلال إطار زمني محدد، حيث يشهد أسبوع اللعب الأكثر شيوعًا 10 مباريات يتم لعبها، وتشارك جميع فرق الدوري الممتاز العشرين.

ومع ذلك، هناك استثناءات، مع وجود أسابيع محددة حيث قد يكون لدى فريق أكثر من مباراة واحدة يتم احتسابها كجزء من الجولة، بينما قد لا يكون لدى الأطراف الأخرى مباراة للعبها على الإطلاق.

سيكون هناك ما مجموعه 38 جولة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، وستبدأ أول مباراة في الخامس من أغسطس المقبل.

تقترن المواعيد النهائية للانتقالات والتغييرات بالجولة، حيث يجب أن يتم إجراء جميع عمليات النقل والتغييرات على الفريق قبل يوم ووقت محددين.

الموعد النهائي للجولة الأولى من موسم 2022-23 هو قبل ساعة ونصف من انطلاق أول مباراة في الموسم.

ما هي خواص فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يتم منح عدد من الخواص لكل فريق يمكن استخدامها خلال موسم فانتازي الدوري الإنجليزي 2022-23 للمساعدة في تحسين الأداء وتسجيل النقاط.

الخواص هي: Bench Boost وTriple Captain وFree Hit وWildcard.

يسمح Bench Boost للفريق بالحصول على النقاط من جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء، ويمكن استخدام هذه الخاصية مرة واحدة في الموسم.

في غضون ذلك، تمنح خاصية Free Hit لاعب فانتازي الدوري الإنجليزي الفرصة لإجراء انتقالات غير محدودة لفريقهم لمدة أسبوع واحد يسترجع بعده فريقه الأصلي.

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يمكن أيضًا استخدام خاصية Triple Captain مرة واحدة فقط في الموسم، وهذا يعني أن اللاعب الذي تم اختياره كقائد فريقك سيحرز ثلاثة أضعاف مقدار النقاط في أسبوع اللعب الواحد.

يمكن استخدام شريحة Wildcard مرتين في الموسم - الأولى قبل 12 نوفمبر والثانية بعد 26 ديسمبر - وتسمح بإجراء انتقالات غير محدودة.

كما أعلن موقع اللعبة أيضًا أنه سيكون هناك انتقالات مجانية غير محدودة بين 12 نوفمبر و 26 ديسمبر، بسبب كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر.

ما هي جوائز فانتازي الدوري الإنجليزي؟

هناك العديد من الجوائز المتاحة عبر موسم 2022-23 للفرق التي تقدم أداءً جيدًا في فانتازي الدوري الإنجليزي.

الجائزة الكبرى للحصول على المركز الأول في الترتيب العام لدوري فانتازي الدوري الإنجليزي لجميع اللاعبين العالميين هي عطلة لمدة سبع ليالٍ في المملكة المتحدة بما في ذلك ضيافة VIP في مباراتين من الدوري الممتاز 2023-24.

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كما يتم منح جوائز أخرى لهذا الشخص بما في ذلك ساعة Hublot الذكية ونسخة من FIFA 23 وجهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي.

هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الجوائز الممنوحة للوصيف العام والمركز الثالث والفائز بكأس فانتازي الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الفائزين بمدير الشهر ومدير الأسبوع.