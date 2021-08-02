فانتازي الدوري الإنجليزي: من هم منفذوا ضربات الجزاء والركلات الحرة في 2021-22؟

إذا كنت من عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي، إليك دليل باللاعبين الذين سينفذون ركلات الجزاء والركلات الحرة لآرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وجميع الفرق

عندما نتحدث عن فانتازي الدوري الإنجليزي، فإن الاهتمام الأول هو مضاعفة حصيلة نقاطك، وعليك أن تكون ذكيًا في اختياراتك للاعبين.

إذا كنت ترغب في الحصول على فرصة للفوز بدوري مع أصدقائك، فمن المفضل أن تملأ فريقك بأكبر عدد من اللاعبين الذين يسجلون الأهداف ويضعونها.

لذلك لا تفكر فقط في المهاجمين الذين يسجلون، ولكن عليك أن تضم عددًا من اللاعبين الذين ينفذون ركلات الترجيح أيضًا، ومن المنطقي التفكير في اللاعبين الذين يسددون الضربات الحرة أو الضربات الركنية لفرقهم.

فانتازي الدوري الإنجليزي 2021-22: كيف تلعب؟ وما هي أسعار اللاعبين؟

لمساعدتك في التفوق على رفاقك، يلقي جول نظرة على اللاعبين الذين ينفذون ضربات الجزاء والركلات الحرة والركلات الركنية لكل فريق من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22.

منفذوا ضربات الجزاء والركلات الحرة في الدوري الإنجليزي

الفريق ضربات الجزاء الركلات الحرة الركنيات آرسنال أوباميانج / لاكازيت ساكا / ويليان ساكا / ويليان أستون فيلا أنور الغازي / جريليش أنور الغازي / جريليش / بيرتراند تراوري أنور الغازي / جريليش / بيرتراند تراوري بريتفورد توني ينسين / مبيومو ينسين / مبيومو برايتون جروس / ويلبيك / موباي جروس / تروسارد جروس / تروسارد بيرنلي وود / بارنز ماكنيل / ويستوود ماكنيل / ويستوود تشيلسي جورجينيو ماسون ماونت ماسون ماونت كريستال بالاس ميليفويفيتش / زاها إيزي إيزي إيفرتون خاميس رودريجيز خاميس رودريجيز / لوكاس ديني خاميس رودريجيز / لوكاس ديني ليدز يونايتد باتريك بامفورد رافينيا / فيليبس دالاس / رافينيا / فيليبس ليستر سيتي جيمي فاردي ماديسون / تيليمانس ماديسون / تيليمانس ليفربول محمد صلاح ألكسندر آرنولد / محمد صلاح ألكسندر آرنولد / محمد صلاح مانشستر سيتي رياض محرز / دي بروينه رياض محرز / دي بروينه / ستيرلينج رياض محرز / دي بروينه / فودين مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش / راشفورد برونو فيرنانديش / راشفورد / بوجبا لوك شاو / برونو فيرنانديش نيوكاسل ويلسون / ريتشي شيلفي / شار ريتشي / فريزر نوريتش سيتي بوكي دويل دويل / بلاتشيتا ساوثامبتون إنجز / وورد بروس وورد بروس / ريدموند وورد بروس توتنهام كين / سون كين / سون كين / لوسيلسو / لوكاس مورا واتفورد ديني كليفرلي كليفرلي وست هام نوبل / رايس كريسويل كريسويل وولفرهامبتون خيمينيز / نيفيس نيفيس / موتينيو نيفيس / موتينيو

أحرز صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش 18 هدفًا مع الشياطين الحمر في موسم 2020-21 وجاء تسعة منهم من ركلات الترجيح.

تولى الدولي البرتغالي مسؤولية تنفيذ ضربات الجزاء من ماركوس راشفورد، وهو أيضًا الاسم الأول لتنفيذ الركلات الحرة والركنيات.

يعد لوكاس ديني مدافع إيفرتون أحد نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي، بفضل قدرته على تسديد الكرات الثابتة، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول، ومدافع وست هام آرون كريسويل.

في تشيلسي، يلعب جورجينيو دورًا في خط الوسط فهو المحرك الأساسي للهجمات، لكن الدولي الإيطالي يعتبر أحد أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم، وأحرز سبع ركلات ترجيح في موسم 2020-21 بالدوري وأضاع اثنتين فقط.

جاك جريليش هو النجم الأول في أستون فيلا، وعلى الرغم من أنه ليس الخيار الأول في تنفيذ ركلات الجزاء اعتمادًا على من يتواجد في الملعب، لكنه يسدد معظم الركلات الحرة والضربات الركنية.