فانتازي الدوري الإنجليزي 2020: ما هي التعديلات الجديدة بعد فيروس كورونا؟

هناك بعض التعديلات الصغيرة على اللعبة الشعبية فانتازي الدوري الإنجليزي قبل بدء العمل مرة أخرى هذا الشهر بعد التوقف منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا

عاد الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو 2020 بعد فترة امتدت لثلاثة أشهر دون ركل الكرة بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي.

يدرك المشجعون تمامًا أن عودة الكرة تعني أيضًا عودة فانتازي الدوري الإنجليزي، لذلك حان الوقت لترتيب فريقك.

لا تزال الأساسيات كما هي، ولكن يتم تنفيذ بعض التغييرات، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يتم فيها إنهاء الموسم.

المزيد من الفرق

لذا، كيف ستعمل Fantasy مع بداية المباريات مرةً أخرى؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

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المحتوى

انتقالات مجانية غير محدودة

سيتمكن لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي من إجراء ضم لاعبين دون استخدام الوايلد كارد حتى الموعد النهائي لأسبوع اللعب الأول من إعادة التشغيل.

هذا يعني أنك ستكون حرًا في إصلاح فريقك تمامًا لتعزيزه لمباريات الأسبوع النهائية للموسم، حتى تتمكن من معرفة اللاعبين المناسبين والأفضل لفترة إعادة التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، لن تكون هناك تغييرات في أسعار اللاعبين حتى بعد انقضاء الجولة الأولى.

من هو أكثر لاعب حقق نقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

لمساعدتك في اختيار اللاعبين الذين يجب أن يكونوا موجودين في فريقك، إليك أفضل 10 لاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي استنادًا إلى إجمالي النقاط الحالية.

الترتيب اللاعب الفريق النقاط 1 محمد صلاح ليفربول 186 2 كيفين دي بروينه مانشستر سيتي 178 3 ساديو ماني ليفربول 175 4 جيمي فاردي ليستر سيتي 167 5 ترينت أليكساندر آرنولد ليفربول 166 6 بيير إيميريك أوباميانج آرسنال 152 7 راؤول خيمينيز وولفرهامبتون 147 8 فيرجيل فان دايك ليفربول 141 9 داني إنجز ساوثامبتون 140 10 أندي روبرتسون ليفربول 137

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التغييرات في مباريات الأسبوع

خلال الفترة المتبقية من موسم 2019-20، سيضاف إلى اسم الجولة علامة (+).

سيكون الأسبوع 30 "Gameweek 30+" عبارة عن أسبوع ألعاب متضمن مباراتين مؤجلتين من الجولة 28 (مانشستر سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد).

ما هي المواعيد النهائية لكل أسبوع؟

GW30 +: الأربعاء 17 يونيو، 7 مساءً بتوقيت السعودية (6 بتوقيت مصر)

GW31 +: الثلاثاء 23 يونيو، 7 مساءً بتوقيت السعودية (6 بتوقيت مصر)

GW32 +: السبت 27 يونيو، 13:30 بتوقيت السعودية (12:30 بتوقيت مصر)

GW33 +: السبت 4 يوليو، 16:00 بتوقيت السعودية (15:00 بتوقيت مصر)

GW34 +: الأربعاء 8 يوليو، 9 مساءً بتوقيت السعودية (8 بتوقيت مصر)

GW35 +: السبت 11 يوليو، 16:00 بتوقيت السعودية (15:00 بتوقيت مصر)

GW36 +: الأربعاء 15 يوليو، 9 مساءً بتوقيت السعودية (8 بتوقيت مصر)

GW37 +: السبت 18 يوليو، 16:00 بتوقيت السعودية (15:00 بتوقيت مصر)

GW38 +: الأحد 26 يوليو، 16:00 بتوقيت السعودية (15:00 بتوقيت مصر)

عادةً ما يتم تحديد المواعيد النهائية لوضع الخطة للجولة ساعة واحدة قبل وقت بدء المباراة الأولى.

يمكنك الاطلاع على كل المواعيد النهائية التسعة المتبقية أعلاه.

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إنشاء الدوري الخاص بك

اختتمت بطولات الكأس، ولكن يمكن إنشاء بطولات دوري جديدة للأسابيع التسعة النهائية في الدوري الإنجليزي، كذلك ستستمر الدوريات الكلاسيكية كالمعتاد.

قم بإنشاء دوري ثنائي جديد على فانتازي الدوري الإنجليزي من هنا.

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استمرار المميزات حتى نهاية الموسم

أكد منظمو فانتازي الدوري الإنجليزي أن أي ميزة غير مستخدمة والوايلد كارد ستظل متاحة حتى نهاية الموسم.

المميزات هي Free Hit و Triple Captain و Bench Boost متاحة للاستخدام في الأسبوع 30، كما هو مذكور في أسبوع اللعب المزدوج.

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تغييرات أكثر

سيسمح الدوري الإنجليزي الآن للفرق بعمل ما يصل إلى خمسة تبديلات في كل مباراة، بما يتماشى مع تغيير القواعد المؤقتة الموصى بها بسبب فيروس كورونا والتوصيات التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من المتوقع أن تقبل الأندية فكرة زيادة مداورة الفريق في محاولة لتقليل الإصابات للاعبين في فترة عصيبة من العمل المكثف للاعبين.

كما أكد المسؤولون في فانتازي الدوري الإنجليزي هذه أخبار جيدة للاعبين: "أولئك الذين تم تخفيضهم بشكل أساسي إلى الظهور خارج مقاعد البدلاء يمكن أن يدفعوا الآن إلى اللعب مع الفريق الأول حيث يقوم مديروهم بالعديد من التغييرات خلال الفترة المتبقية من الموسم".

هذا يعني أنه قد يكون من الممكن جمع المزيد من النقاط مع اللاعبين الأرخص، مما يسمح لك بزيادة ميزانيتك بشكل أكبر.

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