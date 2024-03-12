زحلقة سولانكي تحبط ربع المشاركين في فانتازي جول برعاية أمازون السعودية

مفاجأت الجولة الـ 28 كانت عديدة

تزداد الإثارة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بتعاقب جولة تلو الأخرى، خاصة مع تصاعد الأحداث الجنونية في اللعبة، والتي تجعل الجميع يحبس أنفاسه.

وفي الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت المفاجآت هي العنوان الرئيسي للأحداث الفانتازية، فمن يصدق أن يفشل أغلب النجوم في تحقيق النقاط بنفس الجولة، وألا يتعدى متوسط النقاط في الجولة 29 نقطة فقط، مع تبقي مباراتين فقط على نهايتها.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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فشل جماعي

على مستوى المفاجآت كانت أبرز المفاجآت هي حالة الفشل الجماعي في تحقيق النقاط، التي أصابت أغلب نجوم اللعبة.

وكان لمباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، تأثير كبير على انخفاض معدل النقاط في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، حيث انتهت بتعادل الفريقين (1-1)، وسجل كل من جون ستونز وأليكسيس ماك أليستر الهدفين.

بينما غاب محمد صلاح هداف ليفربول، والسفاح النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن التهديف أو المشاركة في صناعة الأهداف.

وحقق الفرعون المصري نقطة وحيدة، عقب مشاركته لمدة 29 دقيقة فقط في المباراة، بينما حصل هالاند على نقطتين، بعدما فشل في التسجيل أو الصناعة طوال أحداث المباراة.

وفشل أيضا كل من فيل فودين، وبوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، وأولي واتكينز، ودوجلاس لويز، وجارود بوين، في تحقيق النقاط، فيما تألق لاعبو مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجارناتشو وبرونو فرنانديز، ولاعبو توتنهام وعلى رأسهم الشمشون الكوري سون هيونج مين.

زحلقة سولانكي المحبطة

وعلى مستوى اللاعبين البارزين الذين يخوضون جولة الدبل، فشل الجميع في تسجيل أي نقاط، وعلى رأسهم دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث، الذي خرج بلا أي نقطة من مواجهة فريقه أمام شيفيلد يونايتد.

وأحبط سولانكي، 24% من المشاركين في فانتازي جول برعاية أمازون السعودية، الذين اختاروه قائدًا في هذه الجولة، بالإضافة لإحباط 38% من المشاركين بشكل عام، الذين يمتلكونه في تشكيلاتهم.

وتسببت زحلقة سولانكي أثناء تسديد ضربة جزاء لفريقه، في خسارته لنقطتين، كما ألغى الحكم هدفًا أحرزه في الشوط الثاني بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ليوجه صدمة كبيرة لملاكه.

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