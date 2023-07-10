فانتازيا الشباب .. خالد البلطان استغل تمبكتي و"نصب فخًا" لتوريط الاتحاد

صدق أو لا تصدق.. نادي الشباب حاول إيقاع الاتحاد في فخ غريب!

"فانتازيا نادي الشباب".. هكذا تم وصف فكرة مجلس الإدارة، برئاسة خالد البلطان؛ لتوريط الاتحاد، في قضية النجم الدولي أحمد شراحيلي.

الشباب دخل في معركة قضائية ضد الاتحاد؛ وذلك بعد حصول الأخير على توقيع أحمد شراحيلي، في يناير 2022؛ بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة في عقده مع قلعة الليوث.

وكشف شاهين في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، عن أن الشباب طلب اعتذار الاتحاد، بسبب قضية شراحيلي؛ من أجل الموافقة على بيع عقد حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف: "في الحقيقة.. هذا الطلب كان مجرد فخ من مسؤولي الشباب، لتوريط العميد في قضية أحمد شراحيلي؛ حيث أن الاعتذار، يعني أن الاتحاد اخطأ بالفعل، في التوقيع مع اللاعب".

ووصف منار شاهين، هذه الفكرة الشبابية بـ"الفانتازيا"، التي لا يُمكن أن يصدقها أي مشجع، مشيدًا بإدارة الاتحاد، التي رفضت تنفيذ هذا الطلب، وتمسكت بالقانون.

جدير بالذكر أن القانوني الرياضي سعود الرمان، أكد على أن إدانة العميد الاتحادي "المحتملة"، في قضية أحمد شراحيلي؛ تعني حرمان الفريق من التعاقدات "فترتين"، مع تغريمه ماليًا.