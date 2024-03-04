بيان رسمي.. فالنسيا يدين "الهجوم العنصري" من جماهير ريال مدريد!

"إهانات وشتائم"

واجه بيتر فيديريكو، لاعب ريال مدريد المعار إلى فالنسيا، وابلًا من الإهانات العنصرية من بعض الجماهير المنسوبة للنادي الملكي، عقب مباراة الفريقين (2-2)، أول أمس السبت على ملعب ميستايا ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ودخل صاحب الـ21 عامًا بديلًا في الدقيقة 73، وقدم أداءً مميزًا في المباراة، وكاد يسجل هدفًا يمنح فريقه الانتصار، علمًا بأنه رحل قبل شهرين فقط من أكاديمية ريال مدريد معارًا إلى فالنسيا، بحثًا عن فرصة للعب في الليجا.

وقرر فيديريكو إغلاق التعليقات على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تلقى إهانات عنصرية وشتائم على حساباته.

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من جهته، قال نادي فالنسيا في بيان رسمي: "نؤكد التزامنا بمكافحة التمييز بجميع أشكاله، من غير المقبول أن تظهر بعض التعليقات التي تشجع على الكراهية، والتي تعرض لها لاعبنا بيتر فيديريكو، ومن أجل كرة قدم احترافية ومجتمع خالٍ من التمييز والعنف، ندين ما حدث".

وشهدت المباراة حالة من التوتر، بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، قبل لحظات من تسجيل جود بيلينجهام هدف انتصار ريال مدريد (الذي لم يحتسب).