فالكاو ضد ريال مدريد .. الكولومبي يواجه فريقه السابق!

فالكاو وصفقة الانضمام لريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد فريق رايو فاييكانو غدًا ضمن الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني، في مواجهة تشهد محاولة الملكي في المحافظة على الصدارة بعد صعود برشلونة للمركز الأول.

المباراة قد تشهد عودة النجم الكولومبي المصاب راداميل فالكاو، حيث كان قد غاب عن آخر مواجهتين لفريقه الإسباني، لكنه قد يلعب ضد الملكي أساسيًا.

وكان لفالكاو قصة قديمة مع ريال مدريد، حيث حاول الملكي ضمه في عام 2014، وبالفعل بدا وأن كل الأمور قد حسمت لتواجد الكولومبي في خط هجوم فريق العاصمة بجوار كريم بنزيما.

وأعلن فالكاو نفسه على تويتر قدومه إلى ريال مدريد، حيث غرد قائلاً: "الحلم أصبح حقيقة، هلا مدريد"، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة ليضم الملكي بعدها خافيير هيرنانديز على سبيل الإعارة مقابل ثلاثة ملايين يورو.

فالكاو لم يرتدي قميص الملكي، لكنه قال إن الانضمام لريال مدريد كان حلمًا له، والآن يعود من جديد لمواجهة فريق أحلامه بالدوري الإسباني.