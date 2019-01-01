فالفيردي ينتقد جوارديولا في صفقة دي يونج

ما الذي قاله فالفيردي حول مفاوضات جوارديولا مع دي يونج؟

انتقد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، مفاوضات مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مع فرينكي دي يونج، لاعب أياكس.

برشلونة أتم صفقة دي يونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات على أن ينضم اللاعب في الصيف.

وقال مدرب البلوجرانا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "التحدث مع لاعب وهو متعاقد مع فريق آخر أمر لا ينمت قبوله".

وتابع: "دي يونج كان مرتبطًا بعقد مع أياكس ولذلك لم أتحدث معه فهذا الأمر ضد مبادئي والأمر يختلف تمامًا بالنسبة لي".

وكان دي يونج قد اعترف بوجود تواصل بينه وبين باريس سان جيرمان وكذلك مع بيب جوارديولا واتصل اعتذر له بعد التوقيع مع البلوجرانا.

ماذا يفعل 🐐 قبل انطلاق المباريات؟ هذه نبذة بسيطة.. ✨



(📽️: @FCBArab) pic.twitter.com/ToWFstXozG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وواصل: "الجميع ينتظر الكثير من دي يونج لما يقدمه في المستقبل".

واختتم: "أعتقد أنّه لن يحتاج وقت طويل لكي يتأقلم على فلسفة برشلونة ومستقبله كبير في القلعة الكتالونية".

برشلونة يحل ضيفًا على جيرونا مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.