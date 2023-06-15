هل يتأثر بصفقة بيلينجهام؟ فالفيردي يحسم الجدل حول رحيله عن ريال مدريد

فالفيردي يرد على شائعات انتقاله إلى تشيلسي

رد فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد على الشائعات التي تدور حول انتقاله إلى نادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فالفيردي يتواجد في بلاده حيث حصل على حفل تكريم من ناديه السابق بينارول، حيث سألته الصحافة المحلية عن انتقاله المزعم إلى تشيلسي ليرد قائلاً: "لا، أنا في ريال مدريد أحاول الاستمتاع وترك بصمتي في هذا الفريق الأفضل في العالم".

نادي بينارول الأوروجواياني قام بتكريم فالفيردي، أحد اللاعبين السابقين في الفريق قبل الانطلاق إلى أوروبا، وزار اللاعب منشآت المدينة الرياضية الجديدة للنادي حيث قرر نادي بينارول تسمية أحد الملاعب باسم نجم الوسط.

ولم يتمكن اللاعب المدريدي من إخفاء عاطفته، وظهرت دموع في عينيه بصحبة زوجته وابنه، وشكرهم اللاعب قائلاً: "من المؤكد أنني سأذهب إلى بيتي وسأفكر في ما إذا كان هذا حقيقيًا أم لا".

وأضاف: "أنا متوتر، لن أتحدث كثيرًا أرغب في أن أشكرك من القلب يا ناتشو (رئيس النادي)، نيابةً عن عائلتي بأكملها، على كيفية استقبالنا ولهذه اللفتة التي قمت بها معي إنه حلم بالنسبة لي أن أشارك في هذه اللحظة".

لقد أعرب فالفيردي دائمًا عن حبه لبينارول، النادي الذي قاده إلى القمة في بلاده، ولم يتمكن المشجعون من الاستمتاع به كثيرًا، حيث لعب فقط 13 مباراة في الدوري الأوروجواياني قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، حيث حصل النادي على 5 ملايين يورو في موسم 2016/17 كقيمة لبيعه إلى مدريد، ولكن الآن تبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 100 مليون يورو وهو واحد من أهم لاعبي كرة القدم في أوروبا.

وأتم: "عندما وصلت إلى بينارول، كان أحد الذين استقبلوني هو تيتو جونسالفيس، كنت طفلاً وكنت من مشجعي بينارول، لكنني لم يكن لدي فهم كبير لمن هم أيقونات بينارول، عندما علم والدي، قال لي: "كيف لم تحيي هذا الشخص؟ كيف ليس لديك احترام لهذا الشخص؟"، هذه اللحظة ستبقى معي طوال حياتي في ذلك الوقت، لم أقدرها كثيرًا كما أقدرها اليوم".