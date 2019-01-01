فالفيردي يُخبر منير الحدادي بقراره الصادم

اللاعب تلقى الخبر الصادم، كيف سيكون رد فعله؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أخبر المهاجم منير الحدادي أنه لعب بالفعل آخر مباراة له بقميص الفريق.

ورفض المهاجم صاحب الأصول المغربية تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري مع البارسا، ولذا اتخذ المدرب فالفيردي قراره بعدم استدعاء اللاعب للعب مع الفريق مرة أخرى.

ولم يُستدع الحدادي بالفعل لمواجهة خيتافي الأخيرة في الليجا، والتي حسمها البارسا لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدرب جلس مع مهاجمه قبل اللقاء وقال له "لن أستدعيك مجددًا".

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وأوضحت ماركا أن القرار داخل إدارة البارسا ألا يلعب الحدادي بعد اليوم بقميص النادي إلا لو احتاجه الفريق في حالة طوارئ، مثل إصابة سواريز وعدم توفر أي بديل له، بعد تفضيل المدرب فالفيردي منح الفرصة للاعبين آخرين مستمرين في اللعب على كامب نو.

كانت صحيفة سبورت الإسبانية قد قالت أن البارسا لا يُفكر بالتخلي عن اللاعب صاحب الـ23 عامًا هذا الشتاء، لأن ذلك سيدفعه نحو البحث عن مهاجم جديد في السوق، وأنه يُفضل الحفاظ عليه حتى الصيف بهدف البحث بهدوء عن بديل للمهاجم لويس سواريز.