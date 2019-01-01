فالفيردي مستاء من النتيجة سعيد بالأداء

يوم سلبي في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي على أن حسم بطاقة التأهل في الإياب بعد التعادل السلبي أمام ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء: "لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة، وحققنا القليل، لعبنا مباراة رائعة، وسيطرنا على المباراة، لكن لا استطيع أن أكون سعيدًا بالنتيجة، بعد ما رأيناه".

وعن فشل لويس سواريز في التهديف: "لا أشعر بالقلق، سأفعل ذلك إذا لم يسجل وهو المطلوب منه، إذا لم تسنح لك الفرص فهو يصنعها".

وحل كوتينيو بدلاً من ديميبلي، ليعلق على التغيير: "لقد ركض الفرنسي كثيراً في الشوط الأول، وقدم مباراة قوية، وهو عائد من شهر كان يتعافى فيه من الإصابة، كوتينيو عليه أن يلعب بعض المباريات.

وعن سيرجي روبرتو الذي لعب في خط الوسط اليوم: "لقد كان من الواضح لي أنهم فريق قوي ويمتلك طاقة كبيرة، لذلك تواجد في المباراة، ويتدرب جيدا وكنت أرى أنه أفضل للمشاركة اليوم".

وسيعود برشلونة للقاءي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا ثم الدوري الإسباني، قبل مواجهة ليون مرة أخرى في كامب نو.