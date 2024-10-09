تصريح مثير من نجم أوروجواي..

أشاد فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، بزميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم للفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال فالفيردي، في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول: "نحن نعرف جميعًا نوع اللاعب الذي هو عليه، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن دواعي سروري أن يكون معنا وأن ألعب بجانبه".

وأضاف: "لقد عانيت منه عندما كان في باريس سان جيرمان، وعانيت منه أيضًا مع منتخب أوروجواي، إنه يتألق في كل مباراة وفي كل تدريب، لاعب من الطراز الأول، الآن يمكن لعائلتي وأطفالي الاستمتاع بمشاهدته".

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وانتقل فالفيردي للحديث عن أولئك الذين توقعوا صعوبة تكيف مبابي مع ريال مدريد، خاصةً في ظل وجود لاعبين بارزين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام: "إنه شخص رائع، أغلق أفواه الكثيرين الذين قالوا إنه سيكون هناك الكثير من الصراعات عند وصوله، أو أشياء من هذا القبيل، لقد أثبت أن كل تلك الشائعات والأقاويل خاطئة".

وعن مستوى مبابي في اللغة الإسبانية، ختم فالفيردي مازحًا: "مستواه مذهل! أفضل من مستواي!".