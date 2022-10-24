فالفيردي عن عودته إلى برشلونة: صبوا إبريقًا باردًا فوق رأسي

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Ernesto Valverde Barcelona Athletic Club 2022-23Getty Images
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إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو يتحدث عن عودته إلى ملعب "كامب نو" للمرة الأولى منذ إقالته في يناير 2020.

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو بالحسرة بعد الخسارة من برشلونة مساء الأحد 23 أكتوبر، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

برشلونة حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ليواصل النادي الكتالوني استفاقته بعد خسارة الكلاسيكو ضد ريال مدريد قبل جولتين.

فالفيردي، مدرب برشلونة السابق، عاد إلى ملعب "كامب نو" للمرة الأولى منذ إقالته في يناير 2020، حيث قرر التمهل حتى صيف 2022 قبل العودة إلى التدريب من بوابة النادي الباسكي.

وقال فالفيردي عن عودته في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه ليس يومًا جيدًا بالنسبة لي الآن، لقد كان الأمر كأنه تم صب إبريق من الماء البارد فوق رأسي".

واختتم عن الأمر: "ليست هذه المرة الأولى التي أحضر فيها إلى هنا كزائر، لكن كنت أتمنى أن أحظى بيوم أفضل".

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