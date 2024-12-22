ماذا قال؟

بدا فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد سعيدًا للغاية بهدفه الصاروخي في شباك إشبيلية مساء اليوم الأحد بالدوري الإسباني.

وسجل فالفيردي هدفًا من قذيفة بعيدة المدى، ما أسهم في فوز الفريق الملكي (4-2) ضمن الجولة 17، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو المتصدر.

وقال النجم الأوروجوائي في تصريح لقناة ريال مدريد: "تدربت على هذه التسديدة، وكانت هناك لحظات لم تسر فيها الأمور على ما يرام، وتردد المدرب في تنفيذها".

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وأضاف: "لكن الجهاز الفني (المعاون) أصر، فسارت الأمور على ما يرام، وانتهت بتسجيل هدف، إذا دخلت منطقة الجزاء، تصبح الأمور ضبابية، لذلك أحاول التسديد من الخارج".

وتطرق بالحديث إلى زميله كيليان مبابي، الذي سجل هدفًا وصنع آخر أمام إشبيلية: "نحن كزملاء رأيناه دائمًا يقدم أفضل ما لديه، إنه أحد القادة، مرجع".

وأردف: "لم نقدم أداءً رائعًا في نصف الموسم الأول، لكن إنهاء العام بهذه الطريقة أمر جيد، من الصعب تكرار موسم مثل الموسم الماضي، هذا النادي يُجبرك على أن تكون في القمة".

وختم: "شاهدنا مباراة الأمس (بين برشلونة وأتلتيكو مدريد) في المنزل وكانت رائعة، واحدة من أفضل مباريات الموسم".