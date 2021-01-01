فالفيردي: الهجوم على الحافلة؟ أنا من بينارول، جعلتنا نريد القتل!

جمهور ليفربول واستقبال عنيف لريال مدريد قبل اللقاء

علق فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، على واقعة تعرض حافلة الفريق للقذف بالحجارة قبل لقاء ليفربول مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وتحطمت نافذة في حافلة الفريق الملكي أثناء توجهها إلى ملعب "أنفيلد" لمقابلة ليفربول لحساب إياب ربع نهائي المسابقة القارية. المزيد هنا.

لاعب الأوروجواي قال ضاحكاً عن الحادثة مع "ESPN": "لم تكن شيئاً، أنا من بينارول وهذه الأمور عادية، لم يحدث شيء، بل زادتنا حماسة".

وأكمل: "فكرنا بعدها أن حسناً، الآن سنخرج للميدان للقتل وسنقاتل وسنترك كل الأمور الأخرى خلفنا".

وقالت الشرطة إن قرابة 400 شخصاً تجمعوا في استقبال الحافلة والفريقين خارج الملعب رغم قواعد عدم التجمع خوفاً من فيروس كورونا.

وأصدر ليفربول اعتذاراً عن الواقعة وقال إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة هوية المعتدين بالتعاون مع أجهزة الشرطة المحلية.

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وفي سياق متصل، نشرت صديقة اللاعب صورة له تظهر معاناته من إصابة بالكاحل وقالت إنها انتظرت لبعد اللقاء لتظهر كيف لعب رغم إصابته.

Esto fue hoy a la tarde. No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regalo nada. Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca

Sos nuestro orgullo pic.twitter.com/PnZjOpx3jJ — Mina Bonino (@Minabonino) April 14, 2021

وطالبت صديقة الأوروجوياني بأن يحظى بالتقدير الذي يستحقه مقابل العمل والجهد الكبير المبذول من طرفه للفريق.

يذكر أن ريال مدريد تعادل سلباً مع ليفربول ليعبر لنصف النهائي بفضل انتصاره ذهاباً في مدريد 3-1.