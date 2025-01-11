فالفيردي: النوم كان صعبًا بعد رباعية برشلونة في الليجا.. وقلقون من "مصيدة التسلل"!

ماذا قال فيدي؟

أكد فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، صعوبة مواجهة برشلونة مساء غدٍ الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم: "الفوز على البارسا صعب، إذا خسرت فأنت سريع الغضب، وإذا فزت فأنت في قمة السعادة، يمكننا أن نلعب مباريات جيدة وأخرى سيئة، لكننا دائمًا الفريق الذي يفوز بكل شيء وأنا متمسك بهذا".

وردًا على سؤال حول "الفائز في هذه البطولة يفوز بالدوري؟"، أوضح: "نعم، كأس السوبر مهمة جدًا، خصوصًا بسبب الثقة التي تمنحك إياها، بعد 6 أشهر صعبة، لا يزال الجزء الأصعب هو القتال من أجل الألقاب، من الواضح أن المنافس خاص جدًا".

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وسُئل عن الخسارة أمام برشلونة برباعية نظيفة في مواجهة الليجا هذا الموسم، فعلق: "لقد كانت هزيمة صعبة، كان من الصعب النوم، في الشوط الأول حصلنا على فرص لتسجيل هدف وهذا يعطينا الثقة".

وأضاف: "لقد ظهروا بشكل أفضل في الشوط الثاني، لم نفعل الأمور بشكل صحيح أو مثالي وهذا يؤلمنا، لقد أعطانا ذلك الكثير من القوة للمضي قدمًا وأعطانا القوة لنكون الفريق الذي نحن عليه اليوم".

وأجاب عن سؤال "هل تحدثت مع مبابي بشأن حالات التسلل في الكلاسيكو الأخير؟": "لا أستطيع أن أعطيه دروسًا، فهو واحد من أفضل المهاجمين، هو يعرف ما يفعل، بالطبع نشعر بالقلق، برشلونة ينفذ الخط المتقدم بشكل جيد للغاية، خاصة لاعبي خط الوسط والمدافعين الذين يقدمون التمريرات الحاسمة".