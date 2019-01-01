فاريا: بدأنا الإعداد لمباراة السيلية في كأس الأمير متأخراً

المدير الفني لنادي الدحيل يعترف بتأخر فريقه في الإعداد لنصف نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

شد روي فاريا، المدير الفني لنادي الدحيل القطري على صعوبة مباراة فريقه أمام السيلية، في نصف نهائي كأس الأمير، والمقرر إقامتها مساء الأحد القادم.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: " مباراة في غاية الاهمية بالنسبة لنا، سنواجه فريقاً قوياً تحت قيادة جهاز فني مقتدر، وبكل امانة بدأنا الإعداد متأخرين لهذه المباراة بعد عودتنا من طهران".

وواصل: "وقمت بتزويد اللاعبين بأفضل المعلومات المتوفرة بفريق السيلية وأبرز نقاط قوته ونقاط ضعفه وكيف يمكننا ان نستغل هذه النقاط من اجل تحقيق الانتصار".

وتابع: " عندما نتحدث عن مباريات الكؤوس فيجب ان نعلم ان لها خصوصية ولا يمكن ان نقارن النتائج التي حققناها في الدوري بالنتائج التي سنحققها في الكأس".

وأكمل: " لا يمكن ان نختلق الاعذار فنحن الان في حالة اعداد بعد ان قضى اللاعبون يوم ـمس في النوم بعد ان وصلنا من طهران في الساعات الاولى من الصباح".

الثنائي لاكازيت وأوباميانج هذا الموسم 🔥



38 هدفًا ⚽️

30 آسيست 🅰️ pic.twitter.com/UWugNBCUnh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "ويجب علينا ان نركز على الجوانب الفنية والابتعاد عن التحميل البدني ولا يمكن ان نجعل ضغط المباريات حجة لتبرير الاداء او النتيجة، ولاعبونا يدركون مدى اهمية المباراة وحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الدحيل والسيلية، سيلعب امام الفائز من مباراة السد والريان، في نهائي البطولة على ملعب الوكرة الجديد.