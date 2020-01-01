فاروق بن مصطفى يتسلم جائزة أفضل حارس مرمى بالدوري السعودي

ظهر بن مصطفى بمستوى فني مميز خلال الشهر الماضي

تسلم فاروق بن مصطفى حارس مرمى نادي الشباب السعودي جائزة أفضل حارس مرمى خلال شهر يناير الماضي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين نشر صورًا للحارس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : لحارس مرمى الشباب فاروق بن مصطفى وهو يتسلم جائزة الأفضل في شهر يناير بمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر بن مصطفى بمستوى فني مميز خلال الشهر الماضي، مما جعله يترشح لجائزة الأفضل في المسابقة المحلية بكل جدارة.

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وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد اختارت فاروق بن مصطفى لجائزة أفضل حارس مرمى نظرًا لتألقه اللافت مع الشباب وحصده النقاط الأعلى في المعايير التي سبق وأعلنت عنها.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ضمك الآن على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن نادي الشباب يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وذلك قبل مباراة الشباب ضد ضمك اليوم.