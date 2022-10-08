فاردي يشعر بالخطر على سجله التاريخي .. هالاند يحطم أرقام الدوري الإنجليزي

هالاند يصل إلى أرقام جديدة

شارك النجم النرويجي إرلينج براوت هالاند في فوز فريقه مانشستر سيتي على نادي ساوثامبتون بنتيجة 4-0.

وأقيمت المواجهة على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحاول الفريق السماوي مطاردة آرسنال والحصول على الصدارة.

ولعب هالاند المباراة كلها واستطاع أن يضيف الهدف الثالث لفريقه من خلال تسديدة قوية وضعها في الشباك وحطم بها آمال الضيوف في العودة.

ماذا قدم هالاند؟

شارك هالاند في المباراة كلها ولعب لمدة 90 دقيقة، لمس من خلالها الكرة 27 مرة ومرر 9 كرات صحيحة بنسبة 75%، وقام بعمل تمريرتين مفتاحيتين، وصنع فرصة محققة للتسجيل.

وسدد هالاند الكرة 5 مرات، واحدة فقط داخل الإطار جاء منها الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65.

وتسديدتين خارج الإطار ومنع مثلهما من الوصول، فيما أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، ووضع كرة في العارضة.

ما هي الأرقام التي حققها هالاند؟

بهدفه ضد ساوثامبتون، عادل هالاند بأهدافه الـ 15 هذا الموسم هداف مانشستر سيتي الموسم الماضي بالدوري الممتاز كيفين دي بروينه.

إضافةً إلى أنه أصبح ثاني لاعب في تاريخ الفريق يسجل في 7 مباريات متتالية بالدوري الممتاز بعد سيرخيو أجويرو في عام 2019، وبات قريبًا من رقم جيمي فاردي الذي سجل في 11 مباراة متتالية.

فيما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث قام بذلك من خلال 9 مباريات فقط.

وبات اللاعب الثاني في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل في عشر مباريات متتالية، بعد بيلي ماك آدامز في عام 1957.

فيما سجل هدفه الـ 20 هذا الموسم، وبالتالي وصل النرويجي إلى 4 مواسم متتالية سجل فيهم أكثر من 20 هدف.