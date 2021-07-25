خاص| مانشستر يونايتد يقترب من الاتفاق مع ريال مدريد بشأن فاران

مانشستر يونايتد يقترب من الاتفاق مع ريال مدريد على ضم الفرنسي رافاييل فاران.

اقترب الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أكثر من أي وقت مضى.

هل اقترب فاران من مانشستر يونايتد؟

تسارعت وتيرة المفاوضات بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات الماضية بشأن انتقال مدافع الأول فاران إلى النادي الإنجليزي.

وعلمت جول أن الناديين اقتربا من الاتفاق بشكل نهائي لإتمام الصفقة.

وترتبط إدارة ريال مدريد ومانشستر يونايتد بعلاقات طيبة سهلت المفاوضات كما أنهما أدركا أن الوصول إلى حل وسط أفضل لكليهما.

ينتهي عقد المدافع الفرنسي مع ريال مدريد في صيف 2022.

وبحسب ما علمته جول فإن الصفقة ستنتهي بين 45 و55 مليون يورو.

ما وضع ريال مدريد الحالي؟

سيكون فاران ثاني مدافع يغادر ريال مدريد هذا الموسم بعد قائد الفريق سيرخيو راموس الذي غادر بعقد انتقال حر لينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وعرض ريال مدريد على فاران تمديد تعاقده، لكن اللاعب لم يرغب في ذلك بل أراد خوض تجربة جديدة بعد ما يقرب من 10 سنوات في صفوف الفريق الإسباني.

ولم يظهر فاران مع ريال مدريد في رحلته إلى جلاسكو حيث يلاقي الفريق الآن فريق رينجرز في لقاء ودي تحضيرًا للموسم المقبل.

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