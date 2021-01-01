فاران: لست مسؤولاً عن عودة بنزيما للمنتخب وباريس مرشح لدوري الأبطال

قلب الدفاع الفرنسي يناقش الأوضاع في بلاده

ناقش رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، غياب مواطنه كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي، كما اختار مرشحه الأبرز للتتويج بدوري أبطال أوروبا في صورة بي إس جي.

بنزيما وغيابه عن صفوف المنتخب الفرنسي عاد موضوعاً ساخناً في الأيام الماضية وعلق عليه أيضاً مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وقال فاران مع "Europe1": "بنزيما يعمل بجهد ويقدم الكرة الأفضل ولذا يتطور ومهم لريال مدريد، لست مسؤولاً عن غيابه عن المنتخب وأن أتدخل بين زيدان وديشان".

وأضاف: "مبابي؟ من الأفضل في أوروبا وأنا أحب اللعب مع اللاعبين الأفضل دائماً".

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وتحول المدافع للحديث عن دوري الأبطال: "باريس سان جيرمان يملك المقومات ليذهب بعيداً وأظهروا ذلك".

وختم: "مرشحون للقب لأنهم اكتسبوا الخبرات بمرور الوقت، يملكون الأسلحة اللازمة ولا ينقصهم الكثير".

وأوقعت القرعة بي إس جي بمواجهة بايرن ميونخ، بينما يلعب ريال مدريد أمام ليفربول لحساب ربع نهائي المسابقة القارية.