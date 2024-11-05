فاجأ الجميع باسمه الحقيقي.. برشلونة يواجه "المزوّر" في دوري أبطال أوروبا!

الواقعة تعود لعام 2021..

يخوض برشلونة الإسباني مباراة مهمة خارج الديار أمام ريد ستار الصربي غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وتعول الجماهير الصربية على عدد من لاعبي ريد ستار، على أمل تحقيق مفاجأة كبرى على حساب العملاق الكتالوني، يأتي على رأسهم المهاجم الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا "سيلاس كاتومبا مفومبا"، والذي أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 9 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وتتذكر جماهير كرة القدم قصة سيلاس القديمة، حين كُشف في 2021 أنه كان يلعب بهوية مزورة مع شتوتجارت الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تألق سيلاس في البوندسليجا موسم 2020-2021، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، إلا أنه اعترف حينئذ بأن "الاسم الذي كان يعرف به سيلاس وامانجيتوكا لم يكن حقيقيًا، بل أن اسمه هو سيلاس كاتومبا مفومبا، وعمره كان 22 عامًا بدلًا من 21 عامًا المذكورة في أوراقه الرسمية".

عوقب صاحب الـ26 عامًا حينئذ من قبل الاتحاد الألماني بالإيقاف لمدة 3 أشهر مع غرامة 30 ألف يورو، إلا أن مستواه تراجع بشدة مع تغيير اسمه، ليقرر النادي الألماني إعارته إلى ريد ستار.

وقال سيلاس حينئذ في بيان رسمي: "لقد عشت في خوف مستمر خلال السنوات الأخيرة، وكنت قلقًا جدًا على عائلتي في الكونغو. لقد كانت خطوة صعبة بالنسبة لي أن أكشف عن قصتي".

ولم تكن قضية التزوير مجرد هوس، بل كانت ابتزازًا من قبل وكيله، ففي عام 2017 كان عليه تجديد تأشيرته إذا لم يرغب في العودة إلى الكونغو، واقتاده شخص إلى فرنسا، وأجبره على تغيير اسمه واعتماد هوية ليست له، وإذا لم يفعل ذلك هدده الوكيل بإعادته إلى بلاده.