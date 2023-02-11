فاتي يدمر مبيعات "الرقم 10" في برشلونة ولابورتا يدرس الوضع!

جافي سحب البساط من الجميع

الرقم 10 دائمًا يحمل أهمية هائلة بالنسبة للاعبين والمشجعين، ولكن الأمر لا يبدو كذلك في برشلونة والسبب هو أنسو فاتي.

من الناحية التاريخية يعتبر الرقم من الأكثر تداولًا في برشلونة، حيث احتكره ليونيل ميسي لسنوات طويلة، ليقرر النادي الكتالوني منحه لفاتي بعد رحيل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أنه بعدما كان ميسي يتفوق على جميع اللاعبين في مبيعات القمصان بسنوات ضوئية، جاء فاتي ليلغي أهمية وشعبية هذا الرقم لدى الجماهير.

الإصابات المستمرة التي تعرض لها اللاعب خلال مسيرته، جعلت الجماهير تستبعد فكرة شراء قميصه، لتصبح قمصان روبرت ليفاندوفسكي وجافي وبيدري هي الأكثر طلبًا.

وقال أحد العاملين بمتاجر برشلونة لصحيفة "as" الإسبانية:"في الوقت الحالي قميص فاتي ليس من أفضل 6 قمصان حتى، لو أردت الحصول عليه يجب أن تطلبه خصيصًا لأننا لا نمتلكه".

وأشارت الصحيفة إلى أن قميص جافي أصبح هو الأكثر مبيعًا مؤخرًا بين المراهقين بعد حصوله على الرقم 6 الخاص بأسطورة النادي ومدرب الفريق الحالي تشافي هيرنانديز.

وأوضحت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يدرس هذا الوضع وكيفية التعامل معه بالصورة المناسبة، لأن الرقم 10 يعتبر من أهم القمصان التاريخية بالنسبة للنادي.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب صاحب الـ20 سنة ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة، وسط أنباء حول اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال بضمه.