بعد التهديدات والإهانات بسبب لامين يامال .. فاتي فاسكيز ترد وتهدد باتخاذ إجراء قانوني

نجم برشلونة الشاب أُثار الجدل مؤخرًا

ماذا حدث؟

فازكيز، التي تعد أيضًا من مستخدمي يوتيوب ومؤثرة في اللياقة البدنية، شوهدت تقضي الوقت مع اللاعب البارع في برشلونة، يامال، خلال عطلة الصيف.

وقد أُجبرت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا على الحديث بعد جذب انتباه غير مرغوب فيه عبر الإنترنت.

الشائعات

وفي برنامج RTVE Play La Familia De La Tele، تحدثت فازكيز عن عمرها بعد أن تم وصفها بأنها تبلغ 30 عامًا وعن خيارات عطلاتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قالت "أولاً، أنا عمري 29 سنة، لم أصل إلى الثلاثينات بعد. لم أفعل شيئًا، لم أقتل أحدًا. ردود الفعل ثقيلة جدًا وحتى تؤثر عليه [يامال]. لقد قضيت بضعة أيام معه، وهو ما ترونه في الغلاف، وهذا كل شيء. لا أود أن أقول المزيد لأن الشتائم شديدة جدًا".

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هل كنت تعلم

تؤكد فازكيز أنه لا توجد روابط رومانسية بينها وبين يامال، مع دعوة اللاعب الدولي الإسباني المراهق لها للانضمام إليه في عطلة إيطالية بعد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ما قالته فازكيز

وتحدثت أيضًا عن رسائل الكراهية التي لا تزال تتلقاها، مع نصيحة المتصيدين بالتوقف. نشرت على إنستغرام "التهديدات والشتائم والاتهامات الباطلة التي أتلقاها خطيرة، وهي بالفعل يتم توثيقها. تذكروا أن التشهير والمضايقة والتهديد عبر الشبكات، هذا يعتبر جريمة".

ماذا بعد ليامال؟

يواصل يامال الاستمتاع بفترة استراحة مستحقة بعد إنجازاته مع برشلونة وإسبانيا في موسم 2024-25 والتي شهدت فوزه بثلاثية محلية.

سيقوم بتوقيع عقد جديد مُربح في كاتالونيا عند بلوغه 18 عامًا في 13 يوليو.