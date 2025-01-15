فاتي يتلقى "رسالة الرحيل" من فليك.. وبرشلونة يتحرك لضم بديله

هل يغادر؟

واصل هانز فليك مدرب برشلونة إبعاد أنسو فاتي عن قائمة الفريق بقرار فني للمباراة الثالثة على التوالي، رغم جاهزيته البدنية.

وخرج فاتي من قائمة برشلونة لمواجهتي السوبر الإسباني، قبل أن يستبعد من مباراة ريال بيتيس المقبلة في كأس الملك.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "فاتي أصبح أقرب للرحيل عن برشلونة، بعدما تلقى رسالة جديدة من فليك، أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الأمر يتعلق بمباراة في الكأس، حيث يحصل اللاعبون الأقل مشاركة على دقائق وفرص".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه قبل أسابيع قليلة "لم يكن أنسو يريد حتى سماع إمكانية تغيير الأجواء في الشتاء، لكن الاستبعاد 3 مرات متتالية يوضح أنه من المحتمل جدًا أن يتعايش مع الإقصاء حتى نهاية الموسم".

وفي سياق آخر، لفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن "ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد اقترب من إنهاء علاقته بالفريق الإنجليزي في يناير الجاري، وقد يختار وجهته في الأيام المقبلة".

وأضافت: "ميلان يضغط بقوة، كما اجتمع كل من دورتموند وموناكو وبرشلونة مع ممثلي اللاعب للتعبير عن اهتمامهم، كل شيء يشير إلى أنه سيغادر الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يعطي الأولوية لإسبانيا".

وختمت: "استفسر برشلونة عن وضع راشفورد، الذي يحظى بإعجاب كبير من فليك، ويرى ديكو أيضًا أنه من المثير للاهتمام تعزيز الفريق به على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في ظروف اقتصادية مواتية".