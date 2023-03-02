فاتورة رواتب مفاجئة.. مانشستر سيتي ليس الأول وليفربول يقفز 75%

رواتب الفرق الإنجليزية الست الكبرى لا تعبر عن مراكزها

ستتفاجأ من فاتورة الرواتب التي دفعتها الأندية الإنجليزية الست الكُبرى في الموسم الماضي؛ مانشستر سيتي الذي اعتاد الجميع على انتقاد ما ينفقه لم يتربع على سلم الرواتب بل تفوق عليه جاره وليفربول.

ونشرت صحيفة التايمز قائمة بإجمالي إنفاق الفرق على رواتب لاعبيها موسم "2021-22" والتي أظهرت أن مانشستر يونايتد دفع 384 مليون جنيه إسترليني رواتبًا وكان أكثر الفرق دفعًا للرواتب.

قفز ليفربول إلى المركز الثاني برواتب بلغت قيمتها 366 مليون إسترليني مدفوعين بإنفاق أكثر من 158 مليون إسترليني زيادة عما أنفقوه على الرواتب في ست سنوات ماضية؛ أي بزيادة 75% عن 2017.

ووقع ليفربول عقودًا جديدة مُحسنة بداية من الموسم الماضي مع عدد من لاعبيه هم أندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وترينت أرنولد.

ومن المتوقع أن تزيد فاتورة رواتب لاعبي ليفربول فقائد منتخب مصر، محمد صلاح، جدد تعاقده الصيف الماضي مع ليفربول براتب 350 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وحل مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي، ثالثًا في قائمة الرواتب بإنفاقه 354 مليون إسترليني، أما تشيلسي فدفع رواتب قيمتها 333 مليون.

وتجاوز توتنهام غريمه في شمال لندن، أرسنال، في سلم الرواتب وحل خامسًا بدفعه 209 مليون إسترليني رواتب للاعبيه، بزيادة 3 ملايين عن أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا.