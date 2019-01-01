فاتسكة: بايرن ميونيخ ليس ضعيفًا وهذه هي المشكلة

المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند يتحدث عن بايرن ميونيخ والمنافسة في الدوري الألماني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند إن بايرن ميونيخ ليس ضعيفًا في الوقت الحالي.

وتحدث فاتسكة في لقاء صحفي حول بوروسيا دورتموند وما يقدمه هذا العام وكذلك المنافسة على لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

وعند سؤاله عن بطل البوندسليجا بالنسبة له قال: "لا يوجد شخص الآن يعلم من سيفوز بالبطولة في النهاية، بايرن ميونيخ لن يترك اللقب بسهولة"

وأضاف: "ونحن كذلك سنقاتل من أجله، الأمر سيبقى معلقًا حتى الجولة الأخيرة، ولا زال هناك 7 جولات حتى نعرف من سيتوج باللقب"

وحول تقييمه لموسم بوروسيا دورتموند الحالي قال: "بعيدًا ما حدث في الكأس أمام فيردر بريمن، خسرنا من توتنهام ولم نكن أسوأ منهم إلى هذا الحد الذي عبرت عنه النتيجة، لقد خلقنا العديد من الفرص خاصة في مواجهة الإياب ولكن النتيجة خانتنا في النهاية"

وأضاف: "لدينا 63 نقطة في الدوري في هذا التوقيت من الموسم، أي أكثر بـ 6 نقاط من ما كان عليه الحال في نفس هذا الوقت في الموسم الماضي، ولا زالت أمامنا المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونيخ، موسمنا رائع بغض النظر عما سيحدث في النهاية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وسؤل حول النتيجة التي يتمناها للكلاسيكير قال: "أي مباراة أتمنى أن تنتهي بالفوز، نحن نلعب دائمًا من أجل الانتصار أيًا كان اسم المنافس، نحترم الجميع ونقدرهم ولكننا في ذات الوقت لا نخشى أحدًا"

وأضاف: "بالطبع أرغب في الفوز باللقب، لدينا نفس الدوافع التي يمتلكها بايرن ميونيخ، لقد لعبنا موسمًا جيدًا ونتمنى أن ينتهي بالبطولة في النهاية"

وتابع: "إذا فزنا يوم السبت على بايرن ميونيخ ستكو نخطوة هامة في صراعنا على اللقب، حاليًا لا نفكر إلا في هذه المباراة والفوز بها"

وحول ما يعاني منه بايرن ميونيخ هذا الموسم قال فاتسكة: "بايرن ميونيخ ليس ضعيفًا، حتى لو حاول البعض الترويج لهذه المعلومة التي تبدو مغلوطة بالنسبة لي على الأقل"

وأضاف: "من الممكن أن يعاني بايرن ميونيخ من مشاكل ما، ولكنه في كل الأحوال لا يمكن التعامل معه كفريق ضعيف"

وتابع: "منافسة فريق بحجم بايرن ميونيخ مرهقة جدًا، إنه قادر على الخروج من أزماته في أي وقت وتعويض ما فاته، تمامًا كما فعل في النصف الثاني من هذا الموسم"

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يذكر أن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند سيتلاقيان يوم السبت المقبل في مواجهة الكلاسيكير، والتي سترسم بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا العام.