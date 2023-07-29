فابينيو إلى الاتحاد أم لا؟ زوجته تكشف كل شيء

أحمد رفعت
Fabinho Liverpool 2022-23Getty Images
فابينيوالإتحادانتقالاتليفربولالدوري الإنجليزي الممتازدوري روشن السعودي

زوجة فابينيو تكشف موقفه من الانتقال إلى الاتحاد

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ترددت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول اقتراب النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم تتم الصفقة حتى الآن!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

آخر ما تردد حول الصفقة هو اجتياز فابينيو للفحوصات الطبية في دبي، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي الاتحاد، حيث سيوقع على العقود ثم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ولكن ربيكا تافاريس زوجة فابينيو كشفت عن موقف الأخير بطريقة غير مباشرة، بعدما بدأت في متابعة حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ويبدو أن فابينيو أنهى كافة الأمور التي تخص صفقة انتقاله إلى نادي الاتحاد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن ليفربول سافر إلى سنغافورة من أجل خوض فترة إعدادية للموسم المقبل، ولكن بدون النجم البرازيلي فابينيو الذي تواجد في دبي من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

48820 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 31157جود بيلينجهام
  • 2779كريستوفر نكونكو
  • 2700دومينيك سوبوسلاي
  • 1930ميسون ماونت
  • 1929ساندرو تونالي
  • 8325صفقة أخرى
48820 الأصوات